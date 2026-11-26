La infanta Elena besando el anillo del pescador al papa León XIV, mientras el presidente de la Diputación de Zamora espera para entregarle una réplica de la Iglesia de San Pedro de la Nave. Vatican media.

Javier Faúndez entrega al Papa León XIV una réplica de una conocida iglesia de Zamora en el Vaticano

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, asistieron este miércoles 25 de noviembre en Roma a la audiencia del Papa León XIV con la Asociación Internacional de Tauromaquia y el Comité de Honor del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos.

Ambos dirigentes provinciales entregaron al Pontífice una réplica de la iglesia de San Pedro de la Nave, como símbolo del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Sacerdotes taurinos

La presencia institucional responde a la invitación de la Asociación Internacional de Tauromaquia, organizadora de aquel encuentro internacional celebrado meses atrás con apoyo de la Diputación.

La cita en el Vaticano reunió a representantes taurinos, religiosos e institucionales para estrechar lazos entre la tradición taurina y la religiosidad popular.

Cipriano García de Caja Rural de Zamora, entrega una bufanda con los colores de Zamora al papa León XIV. Vatican media.

Entre los asistentes figuraron también miembros del Comité de Honor de la cita, presidido por la Infanta Doña Elena. Además, en el encuentro también estuvo presente el periodista zamorano de Rome Reports, Daniel del Castillo, el cual tuvo la ocasión de entrevistar a la propia infanta.

San Pedro de la Nave y el Papa

Durante el encuentro, Javier Faúndez y Víctor López de la Parte llevaron la voz de Zamora a un foro internacional y pusieron en valor el legado histórico de la tierra.

La réplica entregada al Papa León XIV reproduce San Pedro de la Nave, la iglesia visigoda más antigua de la provincia y una de las cuatro más antiguas de España.

Los organizadores agradecieron así la colaboración de la institución provincial en un encuentro que congregó a sacerdotes y representantes de España y de países iberoamericanos con tradición taurina.