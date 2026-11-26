El concejal de Promoción Económica, David Gago; el diputado de Deportes, Juan del Canto; la presidenta de 'Zamora Tea', Maribel Ramos y el responsable de Vilma Producciones Álvaro Blanco en la presentación de la FHLIM. Ayto. Zamora.

La Feria Hispanolusa de la Industria Musical, referente de la inclusión: Tamara, El Langui o Mikel Bizar llegan a Zamora

La Feria Hispanolusa de la Industria Musical (Fhlim) celebra su sexta edición en Zamora transformando la 'I' de Industria en 'I' de Inclusión.

Más del 80 % de los artistas o proyectos participantes tienen algún tipo de diversidad funcional o están vinculados a este ámbito.

La iniciativa surge junto a 'Zamora Tea' con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del 3 de diciembre.

Está impulsada por Vilma Producciones con apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, y ya tiene partida garantizada en los presupuestos municipales para 2027.

Pictogramas de accesibilidad

En la presentación participaron David Gago, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora y concejal de Fiestas y Promoción Económica; Juan del Canto, delegado de Deportes de la Diputación de Zamora; Maribel Ramos, presidenta de 'Zamora Tea' y Álvaro Blanco, de Vilma Producciones.

La organización ha señalado la necesidad de mejorar la accesibilidad de los escenarios para los propios artistas, además de para el público.

La señalización y cartelería de la feria incorporará pictogramas para facilitar la accesibilidad cognitiva.

Puente cultural

El programa reúne once propuestas en espacios como el Teatro El Seminario y la sala Ávalon.

Abre el viernes 4 Mikel Bizar con 'Esa maravillosa niebla' junto al grupo zamorano Krass, y sigue el sábado 5 con una charla del humorista y actor El Langui, el espectáculo con lengua de signos 'Noite de Fado de Mel' y la batucada portuguesa Vira bombos.

El domingo 6 interviene la cantante Tamara sobre conciliación familiar y artística, el lunes 7 llega la tradicional Noche de Flamenco y el martes 8 destaca el encuentro en el Teatro El Seminario entre Fetén Fetén y la banda portuguesa Quinta Punkada, conocida por usar Soundbeam y haber tocado con Coldplay ante 60.000 personas.

Cartel de la VI Feria Hispanolusa de la Industria Musical. Ayto. Zamora.

Completan el cartel 'Música sin Barreras', el cantautor Eduardo Beça en la sala Ávalon, una clase magistral del bajista Niko del Hierro y una sesión vermú vinculada al Trasgres Fest.