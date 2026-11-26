Pleno del día de hoy en el Ayuntamiento de Zamora. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora aprueba para 2027 un presupuesto récord: más de 80 millones de euros

El presupuesto municipal de Zamora para 2027 ya tiene el visto bueno del Pleno. Las cuentas ascienden a 80.441.604 euros, una cifra que ya había adelantado la pasada semana el alcalde, Francisco Guarido y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, y que marca también el límite de gasto para el próximo año.

Junto a las cuentas del Consistorio, el Pleno ha ratificado los presupuestos de 2027 de dos entidades vinculadas a la ciudad. La Fundación León Felipe contará con 25.000 euros y la Fundación Baltasar Lobo dispondrá de 55.000 euros, partidas que salen en su totalidad de la aportación municipal.

Gestión interna

La sesión ha incluido acuerdos de gestión interna y vida asociativa.

El Pleno ha dado aprobación inicial al Reglamento Interno Regulador de la Carrera Profesional Horizontal del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Zamora, un texto que se someterá a información pública durante 30 días.

Además, se ha acordado inscribir en el Registro de Asociaciones a la Asociación Cultural Aficionados al Karaoke.

Como es habitual en la apertura de la sesión, el Pleno arrancó guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género registradas durante el último mes.