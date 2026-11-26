La actriz Zaida Alonso finaliza sus 23 horas y 6 minutos de encierro en una cabina contra la violencia machista

Zamora ha concluido este 25 de noviembre la acción '1.386 minutos de silencio para seguir alzando la voz', una performance de sensibilización contra la violencia machista que ha mantenido a la actriz durante 23 horas y 5 minutos en el interior de una cabina acristalada instalada en la Plaza Mayor.

La iniciativa comenzó ayer, 24 de noviembre, a las 17:54 horas, y ha finalizado hoy en torno a las 17:00 horas.

Los 1.386 minutos representan a las 1.386 mujeres asesinadas por violencia de género en España desde 2003, año en que comenzaron los registros oficiales. Una cifra que permite dimensionar una realidad que exige memoria, prevención y respuestas eficaces por parte de las instituciones y de la sociedad.

A través de una performance concebida para irrumpir en un espacio cotidiano y generar una experiencia compartida, la acción convierte el silencio en un lenguaje escénico capaz de interpelar a quienes la contemplan.

El arte sale así de los espacios culturales para ocupar la calle, hacer preguntas incómodas, remover conciencias y contribuir a movilizar a la sociedad frente a la violencia machista.

Porque la creación artística, además de emocionar y hacer visible una realidad, puede abrir espacios de diálogo y convertirse en un impulso para el cambio. La instalación ha suscitado un enorme interés entre la ciudadanía, que ha destacado la originalidad de la propuesta, "está muy bien que se hagan estas cosas para que nos demos cuenta de lo importantes que son", señalaba una mujer que compartió varios minutos de silencio con Zaida Alonso.

Por su parte, Natalia señalaba que "detrás de cada número hay una persona que lo ha perdido todo y que no deberíamos olvidar". La acción también ha podido seguirse a través de una retransmisión en directo a través de la web de la Escuela de Igualdad, una plataforma donde cientos de personas han enviado sus mensajes de apoyo a la actriz para hacerle más llevadero su esfuerzo.

Sólida trayectoria

Zaida Alonso, la protagonista, cuenta con una trayectoria profesional en teatro, cine y televisión. Ha participado en series como Cuéntame o Águila Roja, y protagonizó la película Maquis, por la que recibió varios reconocimientos de la profesión. Sobre los escenarios ha trabajado en montajes como Pulmones, presentado en el Centro Dramático Nacional o La verdad, estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Forma parte de proyectos vinculados a compañías como Teatro de los Invisibles y ThreeR Teatro.

El compromiso de una ciudad

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Zamora ha querido convertir el silencio en una llamada para seguir alzando la voz y reivindicar políticas públicas eficaces y recursos suficientes para prevenir la violencia machista y apoyar a las mujeres que la sufren. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades impulsadas desde la concejalía de Igualdad que lidera Auxiliadora Fernández, que se ha mostrado visiblemente emocionada al término de la performance.

"Hemos hecho multitud de acciones, algunas de enorme impacto en la calle y en los medios, pero esto ha superado todas las expectativas. Ha sido muy emocionante, muy intenso, la gente se ha volcado. Seguimos luchando".