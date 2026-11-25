Mesa de ponencia del Congreso Internacional 'Silver Economy' de la pasada edición. Emprende Zamora. Diputación de Zamora.

Zamora reúne a 63 expertos internacionales y supera las 3.200 inscripciones en el VIII Congreso Silver Economy

Zamora se convierte desde este jueves 26 de noviembre hasta el sábado 28 en uno de los principales escaparates internacionales de la economía de la longevidad con la celebración del VIII Congreso Internacional Silver Economy.

La cita reúne a 63 panelistas y supera ya las 3.200 inscripciones.

Declarado de Interés Sanitario por la Junta de Castilla y León, el encuentro aborda el envejecimiento desde la ciencia, la salud, la tecnología, el deporte, los cuidados y el empleo. Zamora consolida así su presencia en el circuito internacional junto a iniciativas de referencia como SilverEco en Cannes.

Ciencia y protección jurídica

El jueves arranca con investigación biomédica y longevidad saludable.

Participan especialistas como Mara Dierssen, Zheng-Yi Chen —de Harvard Medical School— y Antonio Ayala, abordando neurobiología, terapia génica auditiva y envejecimiento activo.

La programación del primer día incluye mesas sobre deporte y vida saludable, con Mikel Izquierdo, José Manuel López Nicolás, Tomás Guasch e Ignacio Ara, además de avances del proyecto 'Iberlobo'.

Por la tarde se tratan la protección jurídica de las personas mayores y modelos internacionales de atención de países como Países Bajos, Costa Rica, Venezuela y Japón.

Innovación, empleo y premios

El viernes 27 de noviembre pone el foco en la investigación sociosanitaria, el deterioro cognitivo, el Alzheimer, el Parkinson y los avances en cirugía oncológica y reconstructiva.

También se aborda el papel de los agentes sociales frente a la soledad no deseada y la despoblación.

En el apartado de innovación y empresa, vinculada al proyecto 'Dihse', se presentan robots sociales, dispositivos biónicos tras un ictus, inteligencia artificial y el Centro de Innovación Social de Granja de Moreruela.

La jornada incluye la feria 'Silver Jobs' y los premios financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora, con dotaciones de hasta 5.000 euros.

Perico Delgado el sábado

El sábado 28 de noviembre destaca la iniciativa 'Iberlobo On Bike', presentada a las 10:00 horas por el exciclista Pedro 'Perico' Delgado, centrada en el cicloturismo y la vida activa en el medio rural. También se exponen buenas prácticas del Complejo Asistencial de Zamora.

La sesión incluye la conferencia de José Miguel López Higuera sobre tecnologías de luz para el Alzheimer y las intervenciones de clausura de Manuel Sánchez Pérez y Manuel de la Peña, con la ponencia 'Vivir sanos 120 años'.

Entre las experiencias prácticas figura el Túnel del Tiempo, diseñado para estimar indicadores como la edad metabólica o la fragilidad.