La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación, antes de mantener, junto con el secretario general del PSOE de Zamora y cabeza de lista al Congreso, Antidio Fagúndez. JL Leal Ical

Robles defiende el "potencial" de Monte la Reina para mantener el "liderazgo y visión del siglo XXI" en la seguridad y defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado este miércoles los avances en la puesta a punto del cuartel de Monte la Reina, en Toro (Zamora), que "va a dar modernidad" al Ejército de Tierra dentro de un contexto en el que será referencia europea en el ámbito de los drones y la inteligencia artificial.

Así lo ha trasladado justo antes de participar en una reunión con agentes sociales y económicos de Zamora junto al secretario general del PSOE de Zamora y cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Antidio Fagúndez, que ha tenido lugar en el Hotel NH Palacio del Duero.

"El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en la inversión en Defensa que ha venido para quedarse. Nosotros asumimos un compromiso, diciendo no al 5% a Trump pero diciendo sí al 2% a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica que implica una inversión en defensa", ha defendido, según las declaraciones recogidas por Juanma de Sáa de la Agencia Ical.

Robles ha apuntado también que no ha acudido a Zamora por estar en campaña, sino que es la octava vez que lo hace desde que es ministra en ocho años y medio. "No es una cosa coyuntural. Durante este tiempo hemos hecho un esfuerzo importantísimo para que nuestras fuerzas armadas tuvieran lo mejor en todos los ámbitos, tanto en personal como en inversión y logística", ha apuntado.

Para la ministra, el impulso de Monte la Reina es "fruto de un compromiso serio, real y efectivo" con Zamora para llevar hasta aquí, al menos, a una unidad de unos 1.400 militares, más sus familias, del Ejército de Tierra.

"En seguridad y defensa, España tiene un liderazgo importante de las muchas misiones en las que estamos, como en Ucrania, Eslovaquia y el Líbano. Para eso, necesitamos un ejército moderno y bien preparado y, aquí, en Monte la Reina, había una enorme potencialidad, con un campo de actuación de nuestro Ejército de Tierra con una visión del siglo XXI", ha añadido.

La ministra ha avanzado que Monte la Reina, que ha sido un proceso "largo pero que ya está en marcha", estará unido a inversiones en la provincia porque la llegada de 1.400 militares viene acompañada de sus familiares, "con lo que ello supone".

"Eso implica una inversión en muchos ámbitos, incluida la educación de los niños", ha zanjado.