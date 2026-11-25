Momento de la detención de la madre por parte de la Guardia Civil. Cedida

Detenida una madre en la A-6, en Zamora, cuando se llevaba a sus dos hijos sin autorización: la patria potestad era del padre

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la autovía A-6, a su paso por la provincia de Zamora.

Lo ha hecho después de que se llevara sin autorización a sus dos hijos menores de edad, cuya patria potestad corresponde exclusivamente al padre.

Los hechos se conocieron durante la tarde de ayer, cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibió una requisitoria de ámbito nacional procedente de Alicante.

La orden alertaba de que una mujer estaba siendo buscada para su detención y puesta a disposición judicial después de llevarse a sus dos hijos aprovechando el régimen de visitas que tenía establecido.

Según la información facilitada, la mujer podría estar desplazándose hacia el norte de España o en dirección a Portugal, por lo que se activaron las gestiones para localizar el vehículo en el que viajaba.

Fueron agentes del puesto de Villalpando quienes consiguieron interceptar el turismo en la A-6.

Tras identificar a sus ocupantes, procedieron a detener a la mujer y a hacerse cargo de los dos menores para garantizar su protección.

Posteriormente, tanto la detenida como los niños fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, donde se procuró garantizar su bienestar hasta que los servicios sociales se hicieron cargo de la situación.

Finalmente, el padre recogió a los menores a las doce de la noche de ayer. Por su parte, la mujer permanecerá detenida y está previsto que pase a disposición judicial durante la mañana de hoy.

Las diligencias del caso han quedado en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.