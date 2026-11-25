Iluminación de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora en La Marina en 2025. JL. Leal Ical

Caja Rural de Zamora transforma la Plaza de la Marina en el corazón de la Navidad con luz y música

Caja Rural de Zamora volverá a transformar la Plaza de la Marina en uno de los principales espacios de la Navidad con una nueva edición de la Plaza de los Sueños del Comercio y la Hostelería, que este año incorpora novedades.

De esta manera, se estrenarán nuevas propuestas tanto en la decoración e iluminación como en la propuesta de ocio y entretenimiento.

El gran protagonista de este año será un gran árbol de Navidad de 20 metros de altura, que estará equipado con 32.000 píxeles luminosos y que ofrecerá un show audiovisual de seis minutos y 30 segundos de duración, con proyecciones cada hora.

Además, este año, la entidad financiera ha ampliado la superficie de iluminación navideña de la plaza y ha incorporado nuevas guirnaldas luminosas, aumentando el número de árboles iluminados y reforzando las animaciones, con la finalidad de crear un entorno más envolvente y atractivo.

La inauguración será este viernes 27 de noviembre a partir de las 20:00 horas, con una gran fiesta de apertura de la mano de Alefran. El momento central del evento, el encendido de luces, será a las 20:30 horas.

Más allá de la propuesta lumínica, la Plaza de los Sueños volverá a ser un lugar de encuentro y convivencia durante las fiestas navideñas, con una amplia programación con actuaciones musicales, espectáculos de baile, manifestaciones culturales y actividades infantiles.

Calendario de actuaciones, con protagonismo del talento local:

27 de noviembre - 20:00 horas: Alefran.

28 de noviembre - 19:00 horas: Coral Aures Cantibus.

4 de diciembre - 19:00 horas: Asociación Cultural Grajalejo de Aspariegos.

11 de diciembre - 19:00 horas: Escena Baile.

12 de diciembre - 19:00 horas: Asociación Cultural Villa de Alba de Villalba de la Lampreana.

13 de diciembre - 19:00 horas: Asociación Cultural La Gavia de Torres del Carrizal.

19 de diciembre - 18:00 horas: II Desfile de Ramos de Navidad.

20 de diciembre - 19:00 horas. Asociación Cultural Las Flores.

22 de diciembre - 19:00 horas: Concierto de la Banda de Música de Zamora.

26 de diciembre - 19:00 horas: Juanra Junior.

2 de enero - 19:00 horas: Juanra Junior.

A esta programación musical hay que sumar la presencia de Espy y Papá Noel todos los fines de semana y festivos a las 19:00 horas, con el objetivo de convertir la plaza en un lugar de especial ilusión para las familias.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Zamora quiere reafirmar su compromiso con la dinamización económica, cultural y social de la ciudad, creando un espacio que favorezca la actividad comercial y hostelera durante una de las fechas más importantes del año para los dos sectores.