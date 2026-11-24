Zamora pone en marcha 1.386 minutos de silencio contra la violencia machista: la actriz Zaida Alonso ya está en la cabina

La Plaza Mayor de Zamora se ha convertido esta tarde en escenario de una acción artística y reivindicativa contra la violencia machista.

Tras la intervención de la concejala de Igualdad, Auxiliadora Fernández, la actriz Zaida Alonso ha entrado dentro de la cabina comenzando así la performance ‘1.386 minutos de silencio para seguir alzando la voz’.

Una iniciativa de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Puede que un minuto de silencio parezca insuficiente, pero cuando lo multiplicamos por 1.386 somos capaces de acercarnos, aunque sea simbólicamente, a la dimensión de una violencia que no podemos normalizar ni olvidar”, ha señalado la concejala de Igualdad, Auxiliadora Fernández.

La duración de la intervención toma como referencia simbólica las 1.386 mujeres asesinadas por violencia de género en España desde 2003, año en que comenzaron los registros oficiales.

“No queremos que esta cifra sea solo un dato. Queremos que nos interpele, que nos haga detenernos y que nos recuerde que detrás de cada número hay una vida y una historia truncada», ha añadido.

La acción busca transformar el silencio en una llamada colectiva a la reflexión y al compromiso. A través de la performance, el Ayuntamiento plantea también una reivindicación del arte como herramienta de transformación social: una forma de ocupar el espacio público, despertar emociones, generar preguntas y movilizar conciencias.

“El arte tiene la capacidad de llegar a lugares a los que a veces no llegan las palabras. Queremos que esta imagen nos haga pensar, pero también que nos impulse a actuar y a defender políticas públicas eficaces y recursos suficientes para prevenir la violencia y acompañar a quienes la sufren”, ha afirmado la concejala.

La performance se prolongará hasta mañana, 25 de noviembre, a las 16:51 horas, completando así los 1.386 minutos previstos, equivalentes a 23 horas y 6 minutos. La intervención comenzó hoy, 24 de noviembre, a las 17:00 horas, y puede seguirse también a través de la retransmisión en directo.

Para Zaida Alonso, permanecer durante más de 23 horas en el interior de la cabina supone “un importante reto interpretativo, físico y de concentración”.

La actriz afronta una acción escénica de larga duración en la que el cuerpo, la quietud y el silencio se convierten en los principales elementos expresivos.

Su presencia continuada en un espacio visible y abierto a la mirada de la ciudadanía forma parte del propio lenguaje de la intervención: hacer visible, a través de una imagen sostenida en el tiempo, una realidad que no puede ocultarse ni pasar desapercibida.

La iniciativa ha despertado una gran expectación en la ciudad, donde la instalación se ha convertido en un punto de atención para quienes transitan por la Plaza Mayor.

También está generando interés de diversos colectivos, en redes sociales y entre los medios de comunicación. La propuesta busca así trascender el espacio físico de la plaza y extender su mensaje más allá de Zamora: recordar a las víctimas, visibilizar la violencia machista y mantener activa la exigencia de una respuesta social e institucional firme.