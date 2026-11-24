El Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora y la Mesa de Asociaciones de Discapacidad de la provincia han presentado hoy en rueda de prensa el programa de actividades de la Semana Internacional de la Diversidad Funcional.

Se celebrará entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre.

La concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, ha señalado que esta programación se desarrolla bajo una filosofía basada en el trabajo en red, la sensibilización y la defensa de la plena ciudadanía frente a enfoques paternalistas.

Además, esta edición cobra un significado especial al conmemorarse el 20.º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Novedades del 3 de diciembre

La principal novedad de este año tendrá lugar el jueves 3 de diciembre. Dejando atrás el formato habitual de carpas y mesas informativas en la calle, las entidades han organizado una Marcha por la Diversidad Funcional abierta a toda la sociedad zamorana.

La marcha partirá a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor, recorriendo la Plaza de Sagasta y la calle Santa Clara hasta desembocar en la Plaza de la Marina. Irá encabezada por una pancarta reivindicativa que portarán de forma rotatoria miembros de las distintas asociaciones y estará amenizada por la batucada de Nicky Drums.

Gracias a la colaboración de Caja Rural, el lema “Todos bajo el mismo paraguas” se podrá hacer realidad, ya que se repartirán 400 paraguas blancos estampados con el logotipo de la campaña, un puzle de colores con un corazón central, como símbolo de unión e igualdad ante las circunstancias de la vida.

Tras la marcha, a las 19:00 horas, el Paraninfo del Colegio Universitario acogerá la Gala de la Diversidad Funcional, que será íntegramente accesible gracias a la interpretación en lengua de signos facilitada por la Asociación de Personas Sordas de Zamora. Este año el acto contará con la presentadora, periodista y actriz Patty Bonet, que actuará como madrina de excepción y compartirá su testimonio y experiencia personal en una entrevista.

Además de los actos centrales del día 3, la programación abarca propuestas musicales, escénicas y de industria cultural en distintos espacios de la capital.

Declaraciones y participantes

Durante la presentación del programa de actividades la concejala responsable del área destacó el papel imprescindible de las asociaciones como pilar de los cuidados y la dignificación de las personas con discapacidad, subrayando que «cuando se trabaja en red se es mucho más fuerte» y agradeciendo la labor diaria del equipo de animación comunitaria municipal.

Desde la Fundación Caja Rural, Laura Huertos reafirmó el compromiso de la entidad para ser una pieza más del puzle que conforma esta red de apoyo y animó a los zamoranos a acercarse a conocer la labor diaria de cada organización. Asimismo, los portavoces de las entidades participantes, Claudia Serrán, Asociación Cultural Peromato, y Luis Huete, Cruz Roja, hicieron un llamamiento para trasladar los derechos recogidos hace dos décadas «del papel a la realidad cotidiana», reclamando autonomía y visibilidad para realidades muy diversas que abarcan desde la discapacidad física y psíquica hasta la dependencia en personas mayores.