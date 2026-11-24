El Ayuntamiento de Zamora reconoce la labor de la Policía Municipal y avanza en el traslado al nuevo cuartel

El Ayuntamiento de Zamora ha celebrado, este martes 24 de noviembre, la festividad de la Policía Municipal con un acto de reconocimiento.

Todo dirigido, tanto a los agentes, como a las personas e instituciones que colaboran, de forma diaria, con el cuerpo y ponen en valor un trabajo que va desde la atención en emergencias hasta la prevención y también el acompañamiento social.

Durante su intervención, el concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, David Gago, subrayó que la Policía Municipal “está presente en momentos críticos, como accidentes de tráfico, incidentes domésticos o situaciones de soledad no deseada, así como en eventos multitudinarios y celebraciones de la ciudad como ferias, fiestas de San Pedro, campañas navideñas o carpas, velando por la seguridad y la movilidad”.

Asimismo, trasladó un saludo y reconocimiento especial a Crisanto Vicente, inspector jefe de la Policía Municipal, destacando “su impronta en la gestión y el trato humano durante el último año”.

Nuevo cuartel

En relación con el traslado a las nuevas instalaciones policiales, señaló que el proceso se ha venido desarrollando “de forma progresiva asumiendo ya parte de las funciones, manteniendo reuniones de formación y coordinación, y contando con un oficial encargado en el cuartel con las instalaciones abiertas”.

El traslado completo quedará cerrado cuando “se culminen los últimos detalles que quedan, como remates informáticos, permisos de industria, trámites administrativos y la conexión eléctrica definitiva de Iberdrola, necesaria también para la puesta en marcha de las placas eléctricas del edificio”.

Aun sin fijar una fecha cerrada, se avanzó la intención de organizar una jornada de puertas abiertas para que los medios y la ciudadanía puedan conocer el estado de las obras, señalando que las actuaciones pendientes en el interior se centran en remates y detalles menores, junto con mejoras en el exterior.

Plantilla

En cuanto a la situación de la plantilla, se explicó que “la adhesión a la oferta conjunta de policías municipales de Castilla y León ha permitido cubrir vacantes prácticamente hasta el último mes e incorporar plazas de procesos en curso”, situando la cobertura “cerca del 100 % a falta de los últimos trámites de selección y de eventuales jubilaciones”.

Desde la jefatura policial se concretó que la plantilla cuenta actualmente con 96 efectivos, y que el proceso de selección impulsado junto a la Junta de Castilla y León contempla plazas que podrían incrementarse hasta en cinco adicionales para completar el total de agentes, con especial atención a la cobertura de la zona de mandos una vez se activen las pruebas correspondientes.

Finalmente, ante las preguntas sobre las reivindicaciones y tensiones internas vinculadas a retribuciones y cuadrantes, se indicó que el Ayuntamiento ha impulsado medidas para encauzar estos asuntos y resolver problemas administrativos y departamentales acumulados, previendo que la mayor parte queden solventados en el mes de noviembre.

Balance

Como avance de los datos que se detallarán en el discurso institucional, se apuntaron cifras aproximadas correspondientes a los últimos doce meses.

En este tiempo, Policía Local ha atendido unos 1.500 accidentes de tráfico y ha abierto unos 1.400 expedientes administrativos. Además, se han realizado cerca de 1.400 intervenciones conjuntas, incluidas acciones relacionadas con el medio ambiente y unas 2.500 actuaciones globales.

El acto oficial se ha celebrado en el Teatro Principal, donde se ha hecho entrega de medallas y reconocimientos, tanto a miembros del cuerpo, como a instituciones y personas que colaboran con Policía Local durante todo el año en el desarrollo de las labores de seguridad y protección ciudadana.