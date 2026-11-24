La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy seis convenios con otras tantas asociaciones e instituciones para la puesta en marcha y desarrollo de diversas actividades realizadas en la ciudad.

Con la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio, AZECO, se han firmado sendos convenios y sus respectivas subvenciones.

La primera para la realización de los bonos solidarios para este año, por valor de 165.000 euros, y otra para el desarrollo de la Campaña de Promoción del Comercio en Zamora durante la Navidad, por valor de 30.000 euros.

Para la celebración de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical, FHLIM, el acuerdo se alcanza con la empresa Wilma Producciones y Management, a las que el Ayuntamiento concede una subvención por valor de 40.000 euros.

También se ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Rei Afonso Henriques para la consolidación científica, inventario territorial y preparación del documento técnico de aproximación a la candidatura del paisaje cultural transfronterizo del Duero/Douro interior, que cuenta con una subvención nominativa por importe de 80.000 euros.

A la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios se le ha concedido una subvención por una cuantía de 50.000 euros para el desarrollo y ejecución del programa Digitalízate.

Por último, se ha concedido subvención a Threemax Audio SL para la organización y desarrollo de la celebración de la Feria del Vehículo Americano de 2026 por un valor de 54.500 euros.

Junto con todo ello, se ha dado el visto bueno a la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica, del software Savia Ginpix para la gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento.