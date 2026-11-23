Zamora pedalea con Perico Delgado: 67 kilómetros por la Tierra del Pan en el cierre del Congreso Silver Economy

El cicloturismo tendrá un papel protagonista en el VIII Congreso Silver Economy, que se celebrará en Zamora los próximos 26, 27 y 28 de noviembre, de la mano del proyecto transfronterizo 'Iberlobo_on_bike'.

Promovida por la Diputación de Zamora con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) entre España y Portugal, esta iniciativa busca dinamizar el territorio y atraer a ciclistas de todas las edades —con especial atención al público sénior— mediante dos grandes rutas circulares de unos 600 kilómetros cada una, una de carretera y otra de bicicleta de montaña, que combinan patrimonio, gastronomía y carreteras con poco tráfico a ambos lados de la raya.

El programa arrancará el jueves 26 de noviembre a las 12:00 horas con una mesa de trabajo sobre deporte y salud en el marco del congreso, en la que participarán especialistas universitarios en actividad física, biología molecular, biomedicina y geriatría, junto al periodista deportivo Tomás Guasch y el veterano deportista zamorano Vicente González, embajador del proyecto.

67 km y más de 250 inscritos

El plato fuerte deportivo llegará el sábado 28 de noviembre con la marcha ciclista 'Silver_Perico_Iberlobo', que contará con la participación del exciclista segoviano Pedro 'Perico' Delgado, ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España.

La prueba, organizada por Smart Chip y que supera ya los 250 inscritos a través de su web, propone un trazado de carretera de unos 67 kilómetros con salida y meta en la plaza de Viriato y regreso a la capital zamorana por el bosque de Valorio.

Los participantes están citados a las 10:00 horas en la plaza de Viriato, donde Perico Delgado atenderá a los medios de comunicación y posará en una foto de familia junto a los ciclistas a las puertas del Teatro Ramos Carrión antes de tomar la salida oficial a las 10:15 horas por la Puerta del Obispo.

Tras dejar atrás la capital, los ciclistas pondrán a prueba sus piernas en los exigentes 'Infiernos de Almaraz', donde el pelotón volverá a reagruparse junto al frontón sobre las 11:00 horas antes de enfilar hacia Villaseco del Pan (11:15 horas) y Muelas del Pan (11:30 horas).

El merecido respiro llegará alrededor del mediodía en El Campillo, con un avituallamiento a los pies de la histórica iglesia de San Pedro de la Nave, desde donde el grupo encarará la recta final por Valdeperdices (12:30 horas), Andavías (12:40 horas) y La Hiniesta (13:00 horas) para cruzar de nuevo la meta en la plaza de Viriato en torno a las 13:15 horas, justo a tiempo para que Perico Delgado participe en la clausura del congreso.

El recorrido completo puede descargarse en la plataforma Wikiloc bajo la referencia 'Interreg_Iberlobo_On_Bike' y contará con cobertura gráfica del fotógrafo deportivo Víctor Legido, cuyas imágenes estarán disponibles posteriormente para los inscritos.