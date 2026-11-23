El encendido de las luces de Navidad de Zamora en 2025. Archivo.

Todo lo que necesitas saber del encendido de la Navidad en Zamora: horarios, novedades, puntos selfie y 'cascada de hielo'

Zamora dará este viernes 27 de noviembre el pistoletazo de salida oficial a su programación navideña con el encendido de un despliegue luminoso formado por cerca de 200.000 puntos de luz LED y alrededor de 15 kilómetros lineales de guirnaldas, que incluyen 80 arcos y elementos decorativos repartidos por toda la ciudad y sus barrios.

Así lo ha detallado este lunes el concejal de Promoción Económica, David Gago, quien ha subrayado que mantener el encendido a finales de noviembre es "una fecha consolidada que permite dinamizar el comercio local de cara al puente de diciembre".

La jornada inaugural apostará por combinar la iluminación festiva con la tradición popular zamorana en la Plaza Mayor: tras el encendido oficial se celebrará un concierto del grupo Habas Verdes acompañado de un magosto tradicional organizado por el grupo Don Sancho.

Un árbol de 17 metros

La Plaza Mayor volverá a ejercer como epicentro de la Navidad en la capital con su gran árbol de 17 metros de altura.

Como principal novedad estética en este enclave, el Ayuntamiento estrenará un efecto luminoso de 'cascada de hielo' sobre las letras corpóreas de Zamora situadas en el centro del ágora, detrás de las cuales se instalará el escenario para dejar despejado el espacio de cara a las actividades callejeras, que comenzarán con el ciclo 'Abrigaíta'.

Asimismo, se mantienen los tres puntos photocall a lo largo de la calle Santa Clara hasta el casco antiguo y regresarán las figuras de los Reyes Magos en ubicaciones sorpresa.

En colaboración con las asociaciones empresariales y de hostelería —CEOE, Azeco y representantes del sector—, el Consistorio amplía este año la decoración hacia nuevas áreas comerciales y de ocio.

La gran incorporación de esta edición es la avenida de Portugal, que se suma a vías principales con decoración aérea o en farolas como Príncipe de Asturias (hasta Cardenal Cisneros) o la avenida Víctor Gallego (hasta el cruce con la calle Libertad).

También se iluminará al completo la calle de los Herreros, la plaza de Arias Gonzalo, la calle Magistral Romero y la calle San Pablo, mientras que el entorno de Alfonso de Castro y Flores de San Torcuato ganará densidad en metros lineales de luz.

Horarios y pases musicales

El espectáculo de luz y sonido de la Plaza Mayor repetirá los temas musicales de la pasada edición —'El pequeño tamborilero' y 'El burrito sabanero', de David Bisbal— con pases diarios a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, siempre que no coincidan con conciertos o actos programados.

Por su parte, el horario general del alumbrado navideño será de 18:00 a 00:30 horas de domingo a jueves, se ampliará hasta las 05:00 horas los fines de semana y permanecerá encendido durante toda la madrugada en Nochebuena y Nochevieja.

Por último, David Gago ha destacado que el Ayuntamiento ha culminado la modernización del sistema eléctrico municipal estrenada durante las pasadas fiestas de San Pedro.

Gracias a esta renovación, el encendido, el apagado y la detección de incidencias de toda la red navideña se controlarán de forma telemática a través de aplicaciones móviles, eliminando los antiguos sistemas mecánicos para mejorar la eficiencia energética y agilizar la reparación de cualquier avería.