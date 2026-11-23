La Justicia da la razón al Ayuntamiento de Zamora y anula la venta de las Aceñas de Olivares al ser “simulada”

El futuro de las Aceñas de Olivares vuelve a quedar en manos del Ayuntamiento de Zamora.

Al menos en lo que respecta a su uso, después de que el Juzgado de Primera Instancia número 5 haya declarado nula la compraventa del inmueble realizada en 2017.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, considera que aquella operación fue una “simulación de compraventa”, tal y como defendía el Consistorio, que acudió a los tribunales para impedir que la transmisión se consolidara.

El conflicto se remonta a 2021, cuando apareció un anuncio de venta en el exterior de las Aceñas de Olivares en el que se ofrecía el conjunto por 600.000 euros.

El Ayuntamiento ordenó retirar el cartel y cuestionó la operación al entender que detrás de ella se encontraba un cambio de titularidad entre las mismas personas que habían adquirido las aceñas décadas atrás.

Según la versión municipal, los compradores de los años 70 habían transmitido el inmueble a una comunidad de bienes por 1.000 euros, que posteriormente pretendía venderlo por 600.000.

El Consistorio sostuvo que esa operación no respondía a una compraventa real, sino que se había realizado para sortear obligaciones fiscales y facilitar una posterior venta por un importe muy superior.

La resolución judicial da la razón al Ayuntamiento en este punto y declara la nulidad radical del contrato firmado el 24 de agosto de 2017 ante notario.

El fallo recoge expresamente: “La nulidad radical por simulación del contrato de compraventa de las Aceñas de Olivares otorgado por la Comunidad de Regantes Valbueno y Aceña de Olivares C.B”.

Un conflicto

El Ayuntamiento había defendido que las Aceñas de Olivares pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), al encontrarse en el cauce del río, y cuestionaba que los particulares pudieran disponer de ellas como propietarios.

Según el Consistorio, la Confederación no reconoció la titularidad al señalar que el inmueble no figuraba en su inventario.

En paralelo, el Ayuntamiento intentó alcanzar un acuerdo con la comunidad de bienes para devolverle los importes abonados en concepto de IBI y tasa de basura desde la adquisición de las aceñas en los años 70.

La propuesta, según explica el Consistorio, no fue aceptada.

La situación se enmarca también en el convenio que el Ayuntamiento mantiene con la Comunidad de Regantes Valbueno para la utilización de las aceñas, renovado en 2003 y vigente hasta 2028.

Este acuerdo permitió, según el Consistorio, acometer las obras de rehabilitación realizadas a principios de los años 90, que dieron al conjunto el aspecto que presenta actualmente.

Concesión de agua

Para garantizar el uso de las Aceñas de Olivares, el Ayuntamiento solicitó a la CHD una concesión de aguas destinada a uso recreativo, que fue otorgada en 2024 por un periodo de 25 años.

El Consistorio sostiene que la antigua concesión de la Comunidad de Regantes Valbueno había caducado a comienzos de los años 2000 y que la municipal es la única vigente en la actualidad.

Con esta concesión, el Ayuntamiento asegura que podrá mantener el uso de las aceñas durante los próximos 25 años, al margen del convenio que mantiene con los supuestos propietarios y que se prolonga hasta finales de 2028.

El Consistorio considera que la sentencia refuerza su posición en el conflicto y evita que la operación de compraventa de 2017 pueda servir de base para reclamar la propiedad del conjunto.

Además, defiende que los bienes situados en el cauce del río y vinculados al dominio público no pueden convertirse en propiedad privada por sucesivas transmisiones.