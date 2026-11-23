Herido un trabajador tras caerse de una escalera mientras colocaba placas solares en Bermillo de Sayago

Un trabajador de unos 45 años resultó herido este lunes tras caerse de una escalera mientras colocaba unas placas solares en un tejado, en la calle Pozo Nuevo del municipio zamorano de Bermillo de Sayago.

El accidente, que tuvo lugar a las 15:33 horas, obligó a dar aviso a la Guardia Civil de Zamora y a Sacyl, que movilizó un equipo médico, una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el hombre fue trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.