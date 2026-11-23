El concejal de Promoción Económica, David Gago, el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y los representantes de la organización Goyo Acedo y Álvaro Escudero presentan 'Abriagíta 2026'. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la asociación cultural 'Roncones y Sonajas' han presentado este lunes la tercera edición del Encuentro Invernal de Gaitas 'Abrigaíta', que se celebrará los próximos 27, 28 y 29 de noviembre con la participación de alrededor de 120 músicos procedentes de distintos puntos de la provincia zamorana, Asturias, Galicia y Portugal.

Durante el acto, el concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y los representantes de la organización Goyo Acedo y Álvaro Escudero destacaron la consolidación de esta cita para poner en valor la gaita sanabresa, estrechar lazos culturales con el país vecino y llenar de ambiente la ciudad durante todo el fin de semana.

La apertura del encuentro volverá a coincidir con el arranque oficial de la Navidad en la capital del románico.

La programación dará comienzo el viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza Mayor con la recepción de los grupos participantes y un espectáculo previo al encendido del alumbrado navideño, previsto a las 18:30 horas.

A continuación, sobre las 19:00 horas, el grupo zamorano Habas Verdes ofrecerá el concierto inaugural en una tarde que incluirá también un magosto popular.

Pasacalles por los barrios

Además de los gaiteros anfitriones de Zamora, el cartel de esta tercera edición contará con agrupaciones portuguesas como los Gaiteiros de Onor (de la zona de Braganza) y los Gaiteiros de Bardoada (procedentes de Lisboa), junto a la Banda de Gaitas de Corvera (Asturias) y la Escola de Gaitas de Ortigueira (Galicia).

La principal novedad de este año llegará en la mañana del sábado 28 de noviembre, cuando los pasacalles por los barrios se adelantarán a la franja matinal —entre las 11:30 y las 13:00 horas— para llevar el folclore, con el apoyo del tren turístico, a Los Bloques, Pinilla, San José Obrero y Las Tres Cruces.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se sucederán actuaciones simultáneas en enclaves del centro como la plaza de Viriato, la Plaza Mayor o la plaza de Hacienda, además de un pasacalles por la zona de los vinos y San Torcuato.

Cartel de Abrigaita 2026. Ayto. Zamora.

La jornada sabatina se completará de 19:00 a 21:00 horas en la Plaza Mayor con un taller abierto de baile tradicional en el que se enseñarán jotas, charros y muñeiras.

Finalmente, el domingo 29 de noviembre las bandas visitantes realizarán una visita turística guiada y musicalizada por el casco antiguo de Zamora, antes de poner el broche final al encuentro con un vermú de convivencia en la Plaza Mayor.