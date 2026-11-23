El número 1 de las listas al Senado, José María Barrios; el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; y la cabeza de lista al Congreso por Zamora, Montse Chimeno en la sede del PP de Zamora. JL. Leal. ICAL.

Carriedo denuncia en Zamora la "quiebra de confianza" en los servicios públicos y apela al voto útil para frenar la subida fiscal

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, el número uno del PP al Senado por Zamora, José María Barrios, y la cabeza de lista al Congreso por la provincia, Montse Chimeno, y otros representantes y candidatos del Partido Popular han mantenido este lunes un encuentro en la sede provincial del PP con representantes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora y de CEOE-Cepyme para exponer los ejes económicos del programa electoral popular de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

Durante su intervención ante los medios, Fernández Carriedo identificó tres grandes problemas económicos que sufren actualmente los ciudadanos y el tejido productivo zamorano: las dificultades de familias, pymes y autónomos para llegar a fin de mes, los obstáculos para acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler, y la "quiebra de la confianza" en los servicios públicos estatales, citando como ejemplo el funcionamiento del ferrocarril o las pulseras telemáticas.

Frente a ello, el consejero defendió el plan económico del PP articulado en cinco ejes: bajar impuestos tras un periodo en el que, según afirmó, se han subido un centenar de tributos; reducir las trabas administrativas; apoyar el crecimiento empresarial con suelo industrial, innovación y apoyo a la exportación; mejorar la calidad de los servicios públicos; y recuperar la estabilidad presupuestaria.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se reúne en la sede del Partido Popular de Zamora con representantes de las juntas directivas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios y de CEOE-Cepyme para exponerles las medidas económicas del programa electoral popular. JL. Leal. ICAL.

Recordó que España no aprueba unos Presupuestos Generales del Estado desde 2022.

Por ello, apeló a concentrar el voto en torno al Partido Popular para abrir una nueva etapa alejada de "prioridades ideológicas".

Llega 'Ya has pagado bastante'

En el transcurso del acto, los dirigentes populares presentaron también la plataforma digital 'Ya has pagado bastante', una herramienta interactiva en la que los ciudadanos pueden introducir sus datos personales —como ingresos, alquiler o consumo de carburante— para calcular el ahorro anual que supondrían las 249 medidas del programa de Alberto Núñez Feijóo.

Tanto José María Barrios como el propio Carriedo detallaron algunas de las iniciativas incluidas en este paquete fiscal, dirigidas fundamentalmente al inicio de actividad y al acceso a la primera vivienda.

Entre las propuestas concretas que detallaron destacan varias medidas pensadas para aliviar el bolsillo desde el primer día: que los jóvenes de entre 18 y 35 años no paguen IRPF en su primer año de trabajo, la cuota cero durante los primeros doce meses para quienes se den de alta como autónomos —eliminando incluso la tarifa plana—, rebajar al 0 % el IVA de alimentos básicos como la carne, el pescado o las conservas y reducir del 10 % al 4 % el IVA que pagan los menores de 40 años al comprar su primera vivienda.

En esta misma línea, Montse Chimeno recordó que "la verdadera fortaleza de una economía no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en el día a día de una familia, un autónomo, un agricultor o un ganadero", y reclamó mejores conexiones para Zamora con Galicia, Portugal y Europa con el fin de impulsar el desarrollo del medio rural.

Sobre Monfarracinos

Preguntado por el nuevo real decreto estatal que exige un 80 % de energía renovable a los centros de datos y su posible impacto en el proyecto declarado de interés regional en Monfarracinos, Fernández Carriedo declinó pronunciarse sobre una eventual modificación normativa y remitió a la propia empresa promotora para valorar si puede cumplir dichos requisitos y si este tipo de regulaciones favorecen la inversión.

Asimismo, cuestionado por la disputa del tercer escaño al Congreso por Zamora con Vox que reflejan las encuestas, Barrios evitó valorar los sondeos internos y aseguró que el partido trabajará hasta el cierre de campaña para lograr los dos primeros escaños en las urnas el 29 de noviembre.