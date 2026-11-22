Denuncian que Renfe dejará la parada de Sanabria con solo cuatro trenes diarios a partir del 25 de enero

La estación de Sanabria AV perderá a partir del próximo 25 de enero dos de sus conexiones más útiles.

Los trenes Alvia 04114, con salida hacia Madrid a las 8.04 horas, y 04325, procedente de la capital y con llegada a Sanabria a las 15.13 horas, han desaparecido del sistema de venta de Renfe para el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 31 de mayo de 2027.

De confirmarse esta situación, la estación zamorana se quedará con apenas cuatro paradas diarias, dos en cada sentido, frente a los 22 trenes que circulan cada día por la línea sin detenerse.

Según la información que figura actualmente en la página web de Renfe, las únicas salidas hacia Madrid serán las de las 12.27 y las 18.04 horas.

En sentido contrario, los trenes llegarán a Sanabria a las 7.48 y a las 19.18 horas, aunque los domingos únicamente estará disponible este último servicio.

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad Sanabria considera que esta reducción supone un nuevo golpe a las comunicaciones ferroviarias de la comarca, especialmente porque afecta a las frecuencias que permiten desplazarse a Madrid para acudir a consultas médicas, trabajar, estudiar o realizar gestiones y regresar en el mismo día.

“Estamos asistiendo a una sucesión de recortes que nunca termina. Primero quitaron unas paradas y después eliminaron otras que se habían mantenido como contrapartida” denuncia el presidente de la asociación, Rodríguez Ballesteros

“Ahora desaparece también el tren de las ocho de la mañana. Nos están quitando lo que ya teníamos sin ofrecer nada a cambio”, insiste.

El colectivo recuerda que en junio de 2025 ya se suprimieron las paradas de la mañana y que en mayo de 2026 desapareció la frecuencia de las 14.01 horas.

En aquel momento, según la asociación, se planteó como alternativa adelantar el Alvia de las 8.04 horas. Sin embargo, este último servicio también dejará de figurar en la oferta comercial de Renfe a partir de enero.

A la reducción de frecuencias se suma, según los usuarios, la falta de información oficial.

La asociación señala que Renfe está aprovechando el cambio de denominación de los servicios Alvia a Intercity y la migración a un nuevo sistema de venta, pero no ha comunicado expresamente qué ocurrirá con las dos conexiones que han desaparecido del portal de reservas.

“Lo mínimo que merecemos es una explicación. No se puede dejar a una comarca sin servicios y que los usuarios tengan que enterarse consultando la página de venta de billetes. Es una falta de respeto a Sanabria y a los territorios que más necesitan el transporte público”, afirma Ballesteros.

La asociación recuerda, además, que el artículo 8 del Reglamento europeo 2021/782 establece obligaciones de información previa cuando se adoptan decisiones que afectan a la interrupción de servicios ferroviarios.

Ante esta situación, el colectivo ha remitido escritos a Renfe Viajeros y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir una confirmación expresa de la supresión de las dos frecuencias, así como una explicación sobre quién tomó la decisión, cuándo se adoptó y cuáles son sus motivos. También ha solicitado acceso a la documentación relacionada con el asunto al amparo de la Ley de Transparencia.

Para los usuarios, la situación que refleja actualmente el sistema de venta de Renfe contradice esas palabras.

“Los datos son los que son. Desde el 25 de enero no aparecen a la venta los dos Alvia y tampoco figura ningún Intercity ni otro tren que los sustituya con parada en Sanabria. Si realmente se mantuvieran las mismas frecuencias con otra denominación, deberían estar ya disponibles en el sistema”, sostiene el presidente.

Ballesteros considera especialmente preocupante que estas declaraciones procedan de un senador que ocupa, además, la vicepresidencia de la Comisión de Transportes del Senado.

“No basta con decir que es imposible que bajemos de tres frecuencias. Lo que necesitamos son gestiones y resultados para evitar que Sanabria siga perdiendo conexiones ferroviarias”, concluye.