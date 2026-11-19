El diputado en el Congreso y secretario general PSOE Zamora, Antidio Fagúndez en la reunión con las asociaciones culturales. PSOE Zamora.

El PSOE de Zamora denuncia que la Diputación dé solo un día a las asociaciones para justificar ayudas culturales: "Inaceptable"

El Grupo Socialista en la Diputación de Zamora ha denunciado este jueves el aprieto en el que el equipo de Gobierno del PP ha puesto a las asociaciones culturales de la provincia, después de comunicarles la resolución definitiva de las ayudas de 2026 con apenas un día hábil de margen para presentar toda la documentación justificativa.

Según explican los socialistas, aunque las bases se aprobaron el 13 de mayo y salieron en el Boletín Oficial de la Provincia dos días después, los colectivos no recibieron el aviso hasta el sábado 14 de noviembre, cuando el plazo para entregar los papeles acababa el lunes 16 —al pasar al primer día hábil, siendo el 15 domingo—.

La portavoz del PSOE en la Diputación, Sandra Veleda, ha tachado lo sucedido de "inaceptable" y ha exigido al equipo de Gobierno que actúe de urgencia para evitar que estas entidades pierdan un dinero con el que ya contaban.

El diputado en el Congreso y secretario general del PSOE Zamora, Antidio Fagúndez en la reunión con las asociaciones culturales de Zamora. PSOE Zamora.

"Estamos hablando de asociaciones sin ánimo de lucro, formadas por vecinos y vecinas que dedican su tiempo libre, su esfuerzo y, en muchas ocasiones, su propio dinero a organizar actividades culturales para sus pueblos. No se puede permitir que, después de meses esperando una resolución, la Diputación les deje prácticamente un día para justificar unas ayudas que ya tenían comprometidas", ha criticado Veleda.

Un problema de colectivos

Desde el PSOE subrayan que muchas de estas asociaciones ya han ejecutado las actividades programadas —como conciertos, talleres, exposiciones o encuentros vecinales— y han adelantado los gastos confiando en cobrar después la ayuda concedida.

Veleda advierte de que no se trata de grandes empresas con departamentos administrativos, sino de pequeños colectivos llevados por voluntarios a los que se exige reunir memorias, facturas y justificantes bancarios en un margen casi imposible.

"Para la Diputación, una subvención de 500, 800 o 1.000 euros puede parecer una cantidad pequeña. Pero para una asociación cultural de un pueblo de Zamora puede significar poder organizar las fiestas, recuperar una tradición o celebrar una actividad para sus vecinos. No podemos permitir que esas cantidades se pierdan por una gestión administrativa deficiente", ha señalado.

El diputado en el Congreso y secretario general del PSOE Zamora, Antidio Fagúndez en la reunión con las asociaciones culturales de Zamora. PSOE Zamora.

Ante este escenario, el Grupo Socialista ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Pleno de la Diputación para saber qué ocurrirá con las justificaciones presentadas fuera de plazo, si el Ejecutivo provincial va a permitir que las entidades pierdan las cuantías adjudicadas y cómo responderá ante los posibles reparos de la Intervención Provincial.

Asimismo, Veleda ha pedido al presidente de la Diputación que revise los procedimientos de gestión para que no se repitan estos retrasos y que estudie todas las vías legales disponibles para proteger a unos colectivos que considera esenciales para combatir la despoblación y mantener viva la actividad en los municipios zamoranos.