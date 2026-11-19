Diego Bernardo y Francisco Guarido durante la presentación del proyecto de presupuesto de 2027. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Zamora roza los 82 millones para 2027, un 3% más que el año anterior

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, han presentado hoy el proyecto de presupuesto municipal para 2027, que alcanza una cuantía cercana a los 82 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 2,5 millones de euros, un 3,06 %, respecto al año pasado.

La comparecencia se ha centrado en trasladar los datos técnicos y económicos de las cuentas del próximo año en el contexto de campaña electoral, evitando valoraciones o comparativas con respecto al inicio del mandato municipal.

Ingresos y exenciones fiscales

Por capítulos de ingresos, el presupuesto prevé: impuestos directos: más de 33 millones de euros, que incluye tributos municipales como el IBI o el impuesto de vehículos, así como impuestos estatales como el IRPF.

Transferencias corrientes y otros ingresos agrupados en ese capítulo: casi 27 millones de euros, destacando las transferencias del Estado y las aportaciones de la Junta de Castilla y León.

Tasas, precios públicos y otros ingresos: 15,5 millones de euros. Impuestos indirectos: 3 millones de euros. Ingresos patrimoniales: 2,5 millones de euros. Transferencias de capital: 700.000 euros, cifra inferior a la del ejercicio anterior al no contar ya con las aportaciones vinculadas al mercado de abastos entregadas en años previos.

Y activos financieros: 250.000 euros, en una línea similar a la anterior.

Los responsables municipales han subrayado que no se han modificado al alza ni a la baja los tributos de potestad municipal, por lo que las variaciones en conceptos como el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía, el impuesto de actividades económicas (IAE), el abastecimiento de agua o la recogida de basuras, en total cerca de 3,5 millones de euros, obedecen a cambios en el padrón.

El crecimiento global del presupuesto se explica, principalmente, por el aumento de unos 1,6 millones de euros en las transferencias del Estado y de unos 650.000 euros en las transferencias de la Junta de Castilla y León para ayuda a domicilio tras la modificación del acuerdo marco.

Asimismo, el concejal de Hacienda ha destacado que las exenciones y bonificaciones fiscales en tributos propios suponen un ahorro superior a 2,2 millones de euros para los zamoranos y zamoranas.

En concreto, alrededor de 1,6 millones en el IBI y el impuesto de vehículos, orientadas a criterios de capacidad económica, para familias numerosas, personas con discapacidad, desempleados, perceptores de renta garantizada o mayores, y, por otro lado, al fomento del empleo en empresas.

Gastos y grandes contratos

En el apartado de gastos, dentro del capítulo 2 , correspondiente a Gastos corrientes en bienes y servicios, se presupuestan casi 44 millones de euros, el 53,38 % del presupuesto, que se destina a los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad (agua, recogida de basuras, limpieza viaria, parques y jardines, limpieza de colegios y edificios municipales, mantenimiento de piscinas o transporte urbano, con 2,5 millones).

Para el apartado 1 de Gastos de personal se recogen algo más de 29 millones de euros, el 35,43 % del presupuesto, con un incremento aproximado de 2,5 millones de euros motivado por el incremento salarial del 4,5 % previsto por el Gobierno, y por la dotación necesaria para la carrera profesional, tras la modificación de crédito realizada en 2026, ha explicado Bernardo.

En conjunto, los gastos de personal y los servicios corrientes representan el 88,81 % del presupuesto. Por áreas, destacan las partidas dedicadas al mantenimiento de la ciudad (15,49 %), seguridad ciudadana, que incluye policía y extinción de incendio (14,5 %), servicios sociales (casi 13 %) y medio ambiente (casi 12 %). Los grandes contratos vinculados al mantenimiento de la ciudad superan los 28 millones de euros en 2027.

Inversiones previstas

En el capítulo de inversiones, el presupuesto incorpora algo más de 3,3 millones de euros en inversiones directas, entre las que destacan 800.000 euros para la segunda fase de pavimentación de Los Llanos (tras finalizar la primera).

Otros 454.000 euros para renovación y mejora de equipos informáticos; 350.000 euros y 220.000 euros para equipamiento de extinción de incendios y policía, respectivamente; 260.000 euros en turismo, para pantalanes sobre el río; 250.000 euros para mobiliario del archivo histórico; 225.000 euros para mejora de instalaciones deportivas y 100.000 euros para mejoras en escuelas infantiles.

Estas son las partidas principales a las que se suman otras de menor cuantía como las destinadas a reparar la fachada del Teatro Principal, la creación de un centro de coworking en Pinilla o las licitaciones para el proyecto de mejora del centro de salud de Carrascal o el proyecto de climatización de la escuela de música.

A estas partidas destinadas para la inversión, se sumarán automáticamente más de 15 millones de euros correspondientes a proyectos ya en marcha o en licitación, que se incorporarán al ejercicio de 2027.

Entre ellos. la rehabilitación completa del puente de Hierro (4,6 millones de euros), la sustitución completa de aceras (4 millones de euros), proyectos de asfaltado y el carril bici completo de Aldehuela (2,7 millones de euros), el alumbrado LED (1 millón de euros), el campo en la zona de La Plata (1 millón de euros) y las actuaciones en las calles Vega y Puente (con 250.000 euros cada una).