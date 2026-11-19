La directora de la Residencia Juvenil 'Doña Urraca' de Zamora, Estefanía de la Rocha Matías; la becaria colaboradora de la residencia juvenil, Alba Cuesta Martín y el presidente de la Junta de residentes, Marco Papi Rivera. EE.

Esquivar la crisis del alquiler desde una residencia juvenil pública y asamblearia: "Es una experiencia de vida"

En pleno debate nacional sobre el encarecimiento del acceso a la vivienda y las dificultades de los jóvenes para emanciparse o estudiar fuera de casa, un edificio levantado en 1960 en Zamora resiste como un salvavidas silencioso para decenas de universitarios y estudiantes de Formación Profesional.

Se trata de la Residencia Juvenil Doña Urraca, un inmueble que nació hace más de seis décadas como escuela vinculada a la antigua Sección Femenina, pasó posteriormente a titularidad estatal y hoy forma parte de la red de nueve residencias juveniles de la Junta de Castilla y León, que ofertan un total de 779 plazas en toda la Comunidad con una ocupación global del 78 %.

Lejos de haberse quedado anclado en el pasado, el edificio ha ido adaptándose a los nuevos tiempos mediante sucesivas reformas —la última, en 2023, dotó al inmueble de una rehabilitación integral de su fachada con envolvente térmica para mejorar su eficiencia energética— y mantiene una política de precios públicos congelados desde 2013.

Con una tarifa estándar de 620 euros al mes en habitación individual y 539,13 euros en compartida (con pensión completa y limpieza semanal incluida), además de bonificaciones para el 18 % de los residentes por renta, familia numerosa, expediente académico o condición de deportista de alto nivel, el centro se ha consolidado como una alternativa habitacional cada vez más codiciada.

El auge de la demanda

El impacto de la subida de los alquileres se deja sentir directamente en las estadísticas del centro zamorano, que este curso cuenta con 54 residentes tras haber alcanzado los 66 el pasado año, muy por encima de los menos de 40 que registraba hace apenas tres temporadas.

"En los dos últimos años sí ha habido un aumento bastante considerable", explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León Francisco Javier García Hernández, jefe de sección de Juventud de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Para los propios estudiantes, la ecuación entre comodidad, tiempo y bolsillo resulta determinante frente a la opción tradicional de compartir piso.

"A mí me viene fantástico esto porque yo me paso todo el día en clase, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, y cuando salgo, si tengo ya la comida hecha, es un tiempo que me quito, y lo mismo la cena", relata Marco Papi Rivera, de 22 años, estudiante de tercer curso de Diseño de Interiores que lleva tres años alojado en el centro.

"En cambio, si fuera en piso tendría que preocuparme por hacer los trabajos y por saber qué es lo que como", añade.

Una visión que comparte Francisco Javier García, quien destaca el valor añadido de un servicio público que garantiza tranquilidad a las familias:

"Es una oportunidad bastante importante para los padres mismos, que tienen a sus hijos en un sitio que saben que tienen vigilancia, que tienen todos los servicios al alcance de la mano todo el día, tanto la manutención como un montón de actividades".

Autogestión asamblearia

Al frente de una plantilla de 20 trabajadores —entre personal funcionario y laboral, con recepción operativa las 24 horas, cocina propia y servicio de limpieza— se encuentra Estefanía de la Rocha Matías.

Natural de Argüjillo, ―un pequeño municipio de la comarca de La Guareña de apenas 200 habitantes—. Con tan solo 34 años, dirige el centro desde el pasado mes de septiembre con el reto de mantener el equilibrio entre la cercanía generacional y la autoridad necesaria para gestionar la convivencia de más de medio centenar de jóvenes adultos (de entre 18 y 26 años).

"La mayoría les llevaré 10 o 15 años como mucho, entonces es cierto que en muchas cosas nos acercamos mucho y es verdad que me cuesta a veces ser seria porque a lo mejor yo lo haría igual, pero me tengo que poner en mi rol de directora", confiesa con naturalidad Estefanía.

Para ello, la residencia funciona bajo un modelo participativo y asambleario donde los propios residentes eligen a sus representantes en la Junta de Dirección: un presidente de la junta de residentes —cargo que este año estrena Marco Papi— y la figura del becario colaborador, que disfruta de una reducción de cuota hasta los 120 euros mensuales a cambio de dinamizar la vida del centro.

Ese papel lo ejerce desde hace cuatro cursos Alba Cuesta Martín, de 25 años, convertida en el enlace diario entre los pasillos y el despacho de dirección.

"Yo también soy como el enlace entre los residentes y dirección, digamos un poco la responsable cuando no está la directora, y además propongo actividades para hacer a lo largo del curso", señala.

Bajo su impulso y el de sus compañeros, las zonas comunes cobran vida con murales artesanales de Halloween elaborados con rollos de papel reciclado, torneos de ping-pong y futbolín, noches de cine, bingos los viernes o charlas formativas como la programada para el 26 de noviembre con la Policía Nacional contra la violencia de género.

Convivencia y ruidos nocturnos

Como en cualquier edificio donde conviven decenas de jóvenes, el día a día no está exento de pequeños roces, especialmente cuando llegan las doce de la noche y el reglamento interno prohíbe hacer ruido.

"De vez en cuando por las noches hay un poco de lío porque hay gente que no para de hablar, pero por lo demás no suele haber mucho problema", apunta Marco, quien admite con humor que, si pudiera pedir una mejora estructural para el inmueble de 1960, sería aislar acústicamente las tabiquerías: "Las paredes como tal se escucha mucho; en mi casa escucho al de arriba y escucho al de abajo".

Cuando la charla nocturna sube de decibelios, entra en escena la mediación de Alba antes de recurrir a la dirección.

"Este año hubo una vez que me tocó subir tres veces y ya a la tercera les dije: 'Os he advertido, por las buenas soy muy buena, pero parar un poco'", recuerda la becaria sobre una noche en la que tuvo que dar parte a Estefanía tras recibir un portazo.

La directora intervino a la mañana siguiente en el comedor con un aviso claro: "Les dije: 'No quiero más quejas porque si no es objeto de incumplimiento leve según las normas y acarrea una medida correctora'".

Pese a ello, tanto dirección como Juventud subrayan que la convivencia es ejemplar y que jamás se han registrado episodios graves ni de acoso.

La parte de albergue juvenil

La actividad de la Residencia Doña Urraca no se limita al calendario lectivo de sus estudiantes.

El edificio cuenta con el sello de calidad ISO 9001 y funciona también como albergue juvenil —cerrando únicamente en Navidad, Semana Santa y el mes de agosto—, lo que convierte sus instalaciones en punto de paso habitual para peregrinos, clubes deportivos como el Balonmano Zamora, el Club Deportivo Zamarat o grupos participantes en citas culturales como la batalla de charangas de San Pedro o los encuentros de gaiteros.

Más allá de las cifras y los servicios, quienes gestionan y habitan este histórico edificio zamorano coinciden en que su verdadero valor reside en el aprendizaje vital que deja en quienes pasan por sus habitaciones antes de dar el salto definitivo a la emancipación.

"La propia convivencia con otros chicos, con otra gente, relacionarse, les enseña a vivir también; al final es una experiencia de vida, una forma de ver y prepararte para la vida", resume Estefanía de la Rocha, convencida de que, en tiempos de individualismo digital, compartir techo, comedor y normas sigue siendo la mejor escuela para hacerse mayor.