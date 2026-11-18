Silver Economy, el gran foro científico que une a Harvard y Japón en Zamora: "Buscamos llegar sanos a los 120 años"

Zamora vuelve a situarse en el mapa internacional de la ciencia, la longevidad y la innovación social.

Del 26 al 28 de noviembre, el Teatro Ramos Carrión acogerá la octava edición del Congreso Internacional Silver Economy, una cita organizada por la Diputación Provincial de Zamora y declarada de Interés Sanitario por la Junta de Castilla y León que ya ha pulverizado sus registros antes incluso de abrir sus puertas: 2.649 participantes inscritos (1.704 en comunicaciones científicas, pósteres y buenas prácticas, y 945 asistentes presenciales) y más de 70 especialistas nacionales e internacionales.

Con la inscripción completamente gratuita y los premios científicos mejor dotados de Europa en su especialidad —9.000 euros financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora, con un primer galardón de 5.000 euros a la Mejor Comunicación—, el simposio encamina su recta final tras un año de intenso trabajo.

Imágenes de anteriores ediciones del Congreso Internacional Silver Economy. Diputación de Zamora.

Ana Sánchez, directora del Congreso y responsable de su programación académica, jefa de Servicio del Departamento de Fondos Europeos y Emprendimiento de la

Diputación Provincial de Zamora y profesora de la Universidad de Burgos, detalla a EL ESPAÑOL de Castilla y León las claves de un programa cerrado que busca demostrar que "Zamora va a ser la cuna de la Silver, pero la cuna también en ensayos y aportaciones singulares".

Primicias de Harvard

La cita echará a andar el jueves 26 de noviembre con una sorpresa visual pensada para romper moldes desde el primer minuto. Antes de entrar en materia médica, los congresistas asistirán a la proyección inaugural de una pieza audiovisual de cuatro minutos creada por un artista zamorano experto en Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada.

"Ha hecho un trabajo totalmente singular y disruptivo sobre lo que es la evolución de Zamora en contextos de Silicon Valley", avanza Sánchez sobre este estreno.

A partir de ahí, el escenario del Ramos Carrión dará paso a la vanguardia médica internacional.

Uno de los platos fuertes será la intervención telemática del doctor Zheng-Yi Chen, eminencia de la Facultad de Medicina de Harvard, quien presentará por primera vez en España una revolucionaria técnica médica:

"Va a presentar en Zamora una técnica por primera vez en un congreso, que es recuperar la audición sin intervención quirúrgica, sino a través de terapias génicas".

Junto a él, el panel científico reunirá a figuras de primer nivel como la neurobióloga Mara Dierssen (presidenta del Consejo Español del Cerebro), el catedrático de Bioquímica Antonio Ayala Gómez o el ginecólogo Juan José Vidal, jefe del Servicio de Ginecología de la Clínica Ruber Internacional, encargado de pronunciar la lección inaugural.

A ellos se sumará, además, José Miguel López Higuera, referente español en soluciones fotónicas vinculadas al último Premio Nobel de Medicina, y talento médico con raíces zamoranas como los doctores Laura Calles Sastre y Raúl Antúnez, o la especialista en suelo pélvico Rebeca Abril.

Un 'túnel del tiempo'

Más allá de las ponencias magistrales —concebidas en formatos ágiles de 20 minutos para mantener el ritmo de los espectadores conectados por 'streaming' desde todo el mundo—, esta octava edición apostará por el impacto sensorial y divulgativo con una de sus grandes novedades: el 'túnel del tiempo'.

Se trata de un circuito interactivo en el que los asistentes podrán medir primero su edad biológica real a través de distintos indicadores médicos, más allá de lo que marque su DNI.

"A continuación, lo que vamos a hacer es que viva la experiencia de cómo se vive la edad. Le vamos a poner un aparato que es como un pijama y vas a ver cómo son los 70, los 80 o los 90 años", explica Ana Sánchez.

Imágenes de anteriores ediciones del Congreso Internacional Silver Economy en el Teatro Ramos Carrión. Diputación de Zamora.

El recorrido concluirá en un aula formativa donde recibirán pautas prácticas de ejercicio diario para prevenir la sarcopenia y ganar calidad de vida.

Estafas a mayores y peligros

Más allá de las ponencias estrictamente médicas, la programación del jueves y el viernes abordará también las inquietudes cotidianas de las personas mayores desde una óptica práctica y social.

Uno de los bloques más esperados estará centrado en la protección jurídica y la prevención de estafas, donde fiscales —como María del Pilar Martín Nájera, vocal del CGPJ y fiscal en Cantabria— y mandos de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Jesús Tejada, analizarán supuestos reales de fraudes, engaños en cotizaciones y vulnerabilidad patrimonial.

"Lo que les hemos pedido a todos ellos es que nos traigan casos prácticos, que ilustren la problemática para que la gente pueda ver lo que ocurre", subraya la directora del congreso.

El simposio abrirá igualmente una ventana internacional para analizar cómo abordan el envejecimiento distintos países del mundo.

Bajo la coordinación de Serafín Pazos-Vidal, representantes diplomáticos de Japón —con la presencia del ministro de la Embajada, Shinichi Sato—, Costa Rica o Países Bajos compararán sus modelos de atención a la dependencia frente a realidades extremas como la de Venezuela, donde "dos euros es lo que tienen de pensión al mes; es como el paradigma de lo que no debemos hacer con nuestros mayores".

De forma paralela a los debates académicos, el encuentro reforzará su vertiente laboral, tecnológica y cultural.

A través de la web oficial del congreso se puede acceder a la programación desglosada completa con todas las ponencias de las diferentes jornadas.

Inauguración del VI Congreso Internacional de Silver Economy. Interviene la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. María Lorenzo. ICAL.

La rampa del Teatro Ramos Carrión acogerá la feria 'Silver Jobs', concebida como un escaparate para empresas de gerontecnología y punto de recogida de currículums para impulsar el empleo en el sector, mientras que una exposición de pinturas 'silver' a cargo del doctor Álvaro da Silva pondrá el acento artístico a esta octava edición.

El broche deportivo y popular llegará el sábado 28 por la mañana con una marcha ciclista abierta a los zamoranos encabezada por Perico Delgado —en el marco del proyecto transfronterizo 'Iberlobos'— y comentada por el periodista Tomás Guasch, quien también moderará la mesa sobre deporte saludable junto a referentes como Mikel Izquierdo y José Manuel López Nicolás.

Todo ello antes de una clausura de altura con el profesor Corrales Vázquez, el presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría (Manuel Sánchez Pérez) y el presidente del Instituto Europeo de Salud (Manuel de la Peña Alonso), quienes pondrán sobre la mesa las claves científicas para responder al gran reto de la longevidad del siglo XXI: "Van a poner encima de la mesa una serie de variables para vivir y llegar a esos 120 años, pero llegar sanos y con calidad de vida".