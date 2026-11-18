Rajoy marca a Feijóo el camino para ser presidente: "Recuperar la calidad de la democracia y acabar con el espectáculo"

Mariano Rajoy tiene una habilidad particular para convertir lo fácil en difícil y lo difícil en fácil.

Hace de un olvido un chiste y una pulla política lo deja en una aparente conversación entre amigos.

Este miércoles, en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora, volvió a demostrarlo.

Le bastó con que salieran a relucir los trenes para acordarse de los ministros que han pasado por Transportes en los últimos años.

“Nosotros tuvimos a Ana Pastor y a Íñigo de la Serna, y otros tuvieron a Ábalos con su ayudante, Koldo, y al doctor Puente”, apuntó.

Pero todavía había sitio para un último dardo. “Entre el doctor Ábalos y Puente hubo otra persona, pero no me acuerdo cómo se llamaba”. Una pausa, alguna sonrisa entre el público y Rajoy remató: “¿Qué quieren ustedes que haga? Y sigo sin acordarme”. Era Raquel Sánchez.

El expresidente del Gobierno y del PP había acudido a Zamora para clausurar un acto de partido en el que también participaron el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente provincial de los populares y candidato al Senado, José María Barrios, y el número dos de la candidatura al Congreso, Fernando Martínez-Maillo.

Pero la tarde tenía reservada para Rajoy una intervención de casi treinta minutos, salpicada de ironías, bromas y esos rodeos tan suyos con los que consigue que hasta una enumeración de reproches políticos tenga algo de conversación entre amigos.

Comenzó, de hecho, felicitando al presentador del acto. Y no por compromiso.

“Nos ha puesto por las nubes a todos los que hablamos y, por tanto, merece un fuerte aplauso” dijo, antes de agradecer la asistencia a una sala abarrotada.

Rajoy se permitió incluso echar la vista atrás para recordar sus más de cuatro décadas de militancia en el PP.

“Los primeros años no hacía más que perder elecciones, continué ahí y de repente empezamos a ganar algunas y ahora somos el partido más importante de España”. Una manera bastante gráfica de explicar la paciencia política.

También tuvo palabras para Mañueco, al que calificó de “candidato invencible” por su dedicación, conocimiento de los asuntos y cercanía con los ciudadanos.

“Por eso gana siempre las elecciones y volverás a ganar las próximas”, pronosticó ante los asistentes.

Rajoy quiso ordenar su discurso en varias prioridades, aunque terminó desplegando un amplio inventario de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

La primera, resumió, es que España necesita un cambio. No uno cualquiera, sino “el imprescindible, el absolutamente urgente”.

Y para encabezar esa alternativa señaló a Alberto Núñez Feijóo, al que presentó como el único candidato con posibilidades de llegar a la Moncloa y como una persona “seria”, “solvente” y con experiencia de gobierno tras sus cuatro mayorías absolutas en Galicia.

“Ya está bien de la política espectáculo”, reclamó. Y ahí apareció otra de las constantes de su intervención: la contraposición entre la gestión y el ruido político.

Menos tuits, menos bronca y menos exhibición, vino a decir, y más dedicación a los problemas cotidianos. Una idea que repitió de distintas maneras a lo largo de su discurso.

Rajoy sostuvo que España ha vivido en los últimos años una sucesión de malas noticias que se han ido pisando unas a otras.

“La mala noticia del lunes era tapada por la del martes y la del martes por la que se iba a producir al día siguiente”, resumió. Dijo que prefería no entrar en todos los detalles para no convertir el acto en un relato interminable de desgracias. “Les voy a contar más desgracias que las que ya han vivido”, bromeó.

Entre sus reproches figuraron la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas legislativas y la ausencia de acuerdos parlamentarios. Según expuso, un Gobierno debe tener capacidad para gobernar y no limitarse a aprobar medidas que después quedan bloqueadas en el Congreso.

También defendió la necesidad de recuperar “la calidad democrática”, con especial atención a la separación de poderes y a la independencia judicial.

La cuarta de sus prioridades fue terminar con la división política. Rajoy cargó contra la idea de levantar un muro entre españoles y recordó que un presidente del Gobierno debe gobernar para todos, también para quienes no le han votado.

Para ilustrarlo echó mano de algunos de los grandes acuerdos de la democracia: la Constitución, la entrada en la Unión Europea, el euro o los estatutos de autonomía. “Las normas de convivencia y las reglas de juego se pactan y se acuerdan”, defendió.

Y todavía quedaba una quinta prioridad, que casi presentó como una obviedad: gobernar.

“Es increíble que yo tenga que plantearlo a estas alturas de la vida democrática en España”, comentó.

A su juicio, el Ejecutivo ha dedicado demasiado tiempo al “tuit, al insulto, a la propaganda y a la manifestación”, mientras asuntos como la vivienda, el ferrocarril o la inmigración siguen generando problemas.

En el capítulo ferroviario, que tenía especial interés en una provincia pendiente de sus conexiones, Rajoy volvió a encontrar espacio para la ironía.

En vivienda, cuestionó las medidas del Gobierno y se preguntó cómo se pretende fomentar el alquiler si los propietarios no tienen garantías para recuperar sus inmuebles.

“Es tanto como donarla y encima se te queda cara de tonto”, deslizó. Una de esas frases que, por su inesperado remate, terminó provocando sonrisas entre los asistentes.

También se refirió a la inmigración para defender un modelo “legal y ordenado” y criticó la regularización de personas en situación irregular.

Su receta, insistió, pasa por tomar decisiones y aplicar la ley, aunque no siempre sean las más cómodas.

“Los gobiernos están para lo fácil, pero sobre todo están para lo difícil”, resumió.

En el tramo final, Rajoy reivindicó la trayectoria del PP frente a la proliferación de nuevas formaciones políticas.

Sin necesidad de dar demasiados nombres, recordó los casos de UPyD, Ciudadanos y Podemos. “Aquí tanto partido, tanto partido. Pero duran media hora”, ironizó.

Después defendió la experiencia de una organización con presencia en ayuntamientos y comunidades autónomas y que, según dijo, ha mantenido su condición de primera fuerza política nacional desde una posición moderada y de centro derecha.

No faltó tampoco una referencia a su propia etapa en la Moncloa. Recordó la situación económica que encontró en 2011, las dos huelgas generales de sus primeros seis meses de Gobierno y el trabajo de su equipo para evitar el rescate europeo.

Una experiencia que, a su juicio, puede servir ahora de referencia para la tarea que tendría por delante un eventual Ejecutivo de Feijóo.

Antes de despedirse, dejó una última comparación con su propio libro, Una España mejor.

El expresidente imaginó que, dentro de unos años, Feijóo podría publicar otro y contar que había dejado el país “mucho mejor” de como lo encontró.

Mañueco y Maíllo

Antes de que Rajoy tomara la palabra, Alfonso Fernández Mañueco había situado la cita en clave electoral y había recurrido precisamente a la presencia del expresidente para establecer un paralelismo histórico.

“Tal día como hoy hace quince años cerrabas la campaña electoral para cerrar etapa con los años aciagos de Zapatero y ahora estás con nosotros para cerrar la nefasta etapa de Sánchez”, señaló.

El presidente autonómico pidió movilizar al partido desde la base para que Feijóo llegue a la Moncloa y defendió que no basta con desalojar a Sánchez, sino que es necesario que el líder popular encabece la reconstrucción.

Mañueco también denunció el supuesto abandono de Zamora y de Castilla y León por parte del Gobierno central y citó, entre otros asuntos, las pulseras antimaltrato, los problemas ferroviarios y el encarecimiento de la cesta de la compra.

Por su parte, Fernando Martínez-Maillo agradeció a Rajoy su vinculación con Zamora y con el mundo rural. Recordó que durante su presidencia se puso en marcha el AVE y se construyó la estación de Otero de Sanabria, antes de criticar la política ferroviaria posterior y la pérdida de paradas, especialmente las de los trenes madrugadores.

Maíllo reivindicó además la trayectoria del PP, su oposición a ETA y su rechazo a los pactos con Bildu, así como su gestión durante la crisis económica. “Vamos a derogar el sanchismo y vamos a devolver la ilusión a los españoles”, concluyó.