Juan del Canto, Manuel Alesander, José Redondo y Laura Huertos, durante la presentación de la prueba. Cedida

La gran cita del deporte de este fin de semana: 217 nadadores y una velada de MMA con 500 entradas ya vendidas

Zamora se prepara para vivir este sábado, 21 de noviembre, una intensa jornada deportiva con dos acontecimientos que reunirán a participantes y aficionados de distintos puntos de España y Portugal.

La piscina municipal de Los Almendros acogerá el III Open Internacional de Natación ‘Nadador Completo’, que alcanza su récord de participación con 217 deportistas.

Mientras que el recinto ferial de IFEZA será escenario de la segunda edición de la MMA Fight Night, que ya ha vendido más de 500 entradas anticipadas.

Dos propuestas de disciplinas muy diferentes, pero con un objetivo común: consolidar a Zamora como escenario de competiciones deportivas y atraer visitantes a la capital.

Ambas citas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación Caja Rural, que han destacado durante sus respectivas presentaciones la importancia de apoyar tanto el deporte base como las competiciones de mayor nivel.

En el apartado de natación, el III Open Internacional ‘Nadador Completo’ experimenta un importante crecimiento respecto a la edición anterior, con 36 participantes más y un total de 23 clubes inscritos.

La competición contará con representación de dos clubes portugueses y deportistas procedentes de Madrid, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Entre los equipos participantes destacan el Swim Camp Getxo, que recientemente batió récords del mundo, de Europa y de España en relevo mixto; el Jerez, vigente campeón de España Máster, y el club Arriacense de Guadalajara.

La cita también dará un salto en el apartado técnico con la incorporación de nuevos poyetes y placas electrónicas de cronometraje.

Una mejora que, según explicó el presidente del Club Natación, José Redondo, permitirá alcanzar un nivel organizativo superior. “El evento cuenta este año con estándares técnicos propios de un campeonato de España o autonómico”, señaló.

El formato de competición combinará una primera sesión por la mañana, en la que los participantes disputarán las cuatro disciplinas, con unas finales por la tarde a las que accederán los 64 mejores nadadores masculinos y las 64 mejores nadadoras femeninas tras la suma de tiempos.

La jornada comenzará a las 10.30 horas y se prolongará hasta las 13.30, mientras que las finales arrancarán a las 17.00 horas. La entrega de premios está prevista para las 18.30.

La organización mantendrá también su apuesta por los productos de la tierra como reconocimiento a los participantes, con lotes de vino, queso y embutidos, además de premios especiales al mejor nadador y nadadora zamoranos y al deportista de mayor edad.

Noche de combates

La otra gran protagonista del sábado será la MMA Fight Night, que celebrará su segunda edición consecutiva en IFEZA con unas expectativas de asistencia que superan las del estreno.

La respuesta del público está siendo especialmente notable, ya que en apenas dos semanas se han vendido más de 500 entradas anticipadas.

El organizador, Ju Pereira, agradeció el respaldo de las instituciones y la colaboración de Guilherme Cadena, desde Salamanca, en la selección de los luchadores y la difusión del evento.

Pereira también puso el acento en el impacto que tendrá la velada más allá del ámbito deportivo.

Presentación velada MMA. Cedida

“Un evento que promociona el turismo dentro de Zamora, ya que personas de Valladolid, Benavente y León vendrán a pasar el día, conociendo la ciudad, su gastronomía y nuestra cultura antes de la cita deportiva”, destacó.

El cartel permitirá disfrutar de jóvenes promesas de las artes marciales mixtas y de representantes de clubes locales, con el propósito de dar visibilidad a esta disciplina y favorecer su crecimiento entre los más jóvenes.

Uno de los principales atractivos de la noche será el combate por el cinturón entre Juan Aristizaban y Manuel Cabrero, que protagonizarán el enfrentamiento estelar.

Las entradas anticipadas, a un precio de 20 euros, podrán adquirirse hasta este viernes, mientras que el sábado estarán disponibles en taquilla por 25 euros.

El recinto contará, además, con zonas de restauración para los asistentes.