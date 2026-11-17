Pictogramas para facilitar la accesibilidad cognitiva en las paradas de autobús urbano de Zamora Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la asociación Zamora TEA, ha comenzado la instalación progresiva de vinilos con pictogramas en las marquesinas de autobús urbano de la ciudad.

Se trata de una iniciativa destinada a mejorar la accesibilidad cognitiva del transporte público y favorecer la autonomía de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los nuevos elementos gráficos representan, mediante una secuencia de cinco pictogramas, las principales acciones que deben realizar los usuarios para acceder al autobús: esperar en la parada, solicitar la parada, hacer cola, esperar a que se abran las puertas y subir al vehículo.

Se trata de un sistema de comunicación visual que permite anticipar y comprender las distintas situaciones que forman parte de un desplazamiento en transporte público.

Esta información resulta especialmente útil para aquellas personas que encuentran dificultades a la hora de interpretar determinadas situaciones sociales o comprender instrucciones exclusivamente escritas.

La intervención, que se está ejecutando de forma progresiva en las marquesinas de la red de autobuses urbanos, tiene como objetivo estar completada de cara al próximo 3 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Una ciudad más accesible

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zamora y la asociación Zamora TEA quieren poner de manifiesto que la accesibilidad de los espacios y servicios públicos no debe limitarse únicamente a la eliminación de barreras físicas, sino que también debe incorporar medidas que faciliten su comprensión y utilización por parte de toda la ciudadanía.

La incorporación de pictogramas en las marquesinas constituye una actuación sencilla, pero de gran utilidad práctica, que contribuye a generar entornos más comprensibles, predecibles e inclusivos.

Además de beneficiar a las personas con TEA, estos recursos visuales pueden resultar de ayuda para personas con discapacidad intelectual, dificultades de comunicación o comprensión y otros usuarios que necesiten apoyos para desenvolverse con mayor autonomía.

La colaboración con Zamora TEA permite incorporar la experiencia y el conocimiento de una entidad que trabaja directamente con las personas con autismo y sus familias, favoreciendo que las actuaciones municipales respondan a necesidades reales.

El objetivo es avanzar hacia una Zamora en la que los servicios públicos puedan ser utilizados con mayor facilidad y autonomía por todas las personas, entendiendo que una ciudad verdaderamente accesible es aquella que también elimina las barreras de comprensión.