El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante su intervención en Zamora, este martes J.L. Leal ICAL

Tellado acusa al Gobierno de tener "números del crimen organizado": "Un imputado cada tres semanas y media"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, no se anduvo con rodeos este martes en Zamora. El secretario general del PP convirtió el acto de campaña en el Teatro Ramos Carrión en una durísima descarga contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuyó cifras de corrupción propias "del crimen organizado".

"Un imputado cada tres semanas y media de esta legislatura", resumió ante militantes y cargos provinciales.

Según Tellado, el Ejecutivo acumula 23 tipos delictivos, 17 sumarios judiciales y 132 investigados. "Son números propios del crimen organizado, no de un Gobierno de un país democrático. En el Partido Socialista es casi más fácil nombrar al que no está imputado", afirmó.

El dirigente popular repasó una larga lista de nombres y casos −desde la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, hasta Begoña Gómez, Mercedes González o cargos de Ferraz− y aseguró que la corrupción "se ha instalado en el Gobierno desde el minuto uno".

"No se salvará ni uno"

Prometió que, si llegan al poder, limpiarán "todo", investigarán "todo" y auditarán "todo" y que "no habrá indultos: no se salvará ni uno".

Tellado también se refirió a Sánchez como "el rey del escaqueo" y como "impostor", criticando su costumbre de "echar la culpa de todos los problemas" a terceros.

Y puso deberes claros a los populares zamoranos: conseguir un mínimo de cinco parlamentarios, dos diputados y tres senadores, el 29N.

"No podemos fallar. Cada voto cuenta", insistió, advirtiendo de que el gran enemigo ahora es la relajación: "Las cosas van muy bien, pero las urnas están cerradas".

Entre banderas y un ambiente de movilización, el número dos del PP dejó claro el mensaje: o cuatro años más de "voladura de los cimientos" o la "reconstrucción nacional" con Feijóo. En Zamora, al menos, ya tienen los deberes puestos.