Navidad para jugar al baloncesto: el CB Zamora lanza su campus para niños y niñas del 28 al 30 de diciembre

El Caja Rural Club de Baloncesto Zamora ya tiene abiertas las inscripciones para su campus de Navidad, el CBZ Campus, una propuesta pensada para niños y niñas de todas las edades y niveles —jueguen o no en el club— que se celebrará los días 28, 29 y 30 de diciembre, de lunes a miércoles, en el Pabellón de la Diputación entre las 9:30 y las 13:30 horas.

Al frente de las sesiones estarán los cerca de 35 monitores y monitoras que trabajan a diario en la base del club zamorano, una cantera que reúne a 17 equipos autonómicos con 130 jugadores y 70 jugadoras, además de unos 200 niños en los colegios y más de 80 participantes en la Escuela de Baloncesto.

Durante las tres mañanas, los inscritos se dividirán en grupos por edad y nivel para trabajar aspectos técnicos y tácticos junto a momentos de competición interna, recibiendo todos ellos una camiseta técnica conmemorativa.

Descuentos acumulables

El precio general del campus completo es de 70 euros, aunque el club aplica distintas bonificaciones sobre la tarifa base.

Los participantes titulares de una Libreta en Marcha o una cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora cuentan con un descuento del 10 %, lo que sitúa la cuota en 63 euros, mientras que los jugadores integrantes de la cantera —tanto de los Equipos Autonómicos como de la Escuela de Baloncesto— disfrutan de una rebaja del 15 %, pagando 59,50 euros.

Ambos descuentos son acumulables entre sí, permitiendo que quienes cumplan los dos requisitos accedan al campus por 52,50 euros, existiendo también la posibilidad de asistir en jornadas sueltas a un precio fijo de 25 euros por día sin descuentos aplicables.

Niños del CB Caja Rural de Zamora jugando al baloncesto. Caja Rural de Zamora.

Las inscripciones deben formalizarse por internet con pago con tarjeta a través de la página web cbzamora.com/campus, mientras que las consultas se atienden en el correo electrónico cantera@cbzamora.com.