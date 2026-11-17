El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, interviene en un acto del Partido Popular en Zamora, en abril de 2018 J.L. Leal ICAL

Mariano Rajoy desembarca en Zamora este miércoles para cerrar un gran acto del PP para las elecciones del 29-N

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy será este miércoles el gran protagonista de la campaña del Partido Popular en Zamora para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Este miércoles, 18 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, el exjefe del Ejecutivo clausurará un acto público en la Sala Polivalente del Teatro Ramos Carrión, al que se accede por la calle Alfonso XII, bajo el lema 'El cambio necesario'.

Junto a él intervendrán el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente provincial del partido y cabeza de lista al Senado, José María Barrios Tejero; y el número dos al Congreso de los Diputados por Zamora, Fernando Martínez-Maillo.

La cita, abierta a afiliados, simpatizantes y ciudadanos, se enmarca en la recta final de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una agenda reforzada

Con la presencia de Rajoy, el PP zamorano refuerza su agenda en la provincia apenas unas horas después de que el secretario general del partido, Miguel Tellado, interviniera en el mismo escenario.

El expresidente, que gobernó España entre 2011 y 2018, ha intensificado en las últimas semanas su participación en mítines, en los que defiende a Alberto Núñez Feijóo como "la única alternativa real" para alcanzar la Moncloa y califica estos comicios como "los más importantes" de la etapa democrática.

El acto de este miércoles se presenta como una de las citas de mayor peso político de la campaña en la provincia y busca movilizar el voto popular de cara a una jornada electoral que, según las encuestas, se presenta muy disputada en la provincia zamorana. La entrada es libre hasta completar el aforo.