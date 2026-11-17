El diputado de Personal, Régimen Interior, Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, la gerente de Semuret, Judit Pino, y los trabajadores de la entidad, Alberto Prada Cid y Miriam González Rodríguez. Diputación de Zamora.

Cocinar para contar quién eres: un libro reúne 38 recetas tradicionales de los mayores de Zamora con su historia detrás

Bajo el lema 'Cocinar también es contar quién eres', la Fundación Intras, en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación de Zamora y la Editorial Semuret, ha publicado 'Recetas con historia. Un legado culinario', un libro ilustrado que reúne 38 recetas tradicionales conservadas en la memoria de personas mayores del medio rural zamorano acompañadas de las vivencias y anécdotas asociadas a cada plato.

La obra ha sido presentada este martes por el vicepresidente segundo de la institución provincial y diputado de Personal, Régimen Interior, Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, junto a la gerente de Semuret, Judit Pino, el director territorial de Intras en Zamora, Adrián Pérez, y los trabajadores de la entidad encargados de recopilar los testimonios, Alberto Prada Cid y Miriam González Rodríguez.

El proyecto nació en el taller de cocina del Centro de Día de la Fundación Intras en La Hiniesta, donde los usuarios evocaban con frecuencia los guisos que preparaban sus madres, abuelas o tías.

Ante el temor de que esta cocina elaborada con tiempo y tranquilidad se perdiera frente al ritmo actual, un equipo integrado por Miriam González, Alberto Prada y dos usuarios del centro recorrió la provincia entrevistando a entre 50 y 60 personas mayores en residencias, ayuntamientos, viviendas tuteladas y centros de la entidad.

Según explicó González, los vecinos abrieron las puertas de sus casas para compartir no solo sus fórmulas culinarias, sino también recuerdos de viajes, platos surgidos sin planificación o anécdotas como la de unos caracoles que escaparon antes de llegar a la cazuela.

Más de 250 ilustraciones

La publicación cuenta además con ilustraciones realizadas por participantes del taller de pintura del propio centro de día de Intras, siendo buena parte de ellas obra de Iñaki Rodrigo.

Tanto Alberto Prada como Ramiro Silva coincidieron en destacar el valor de escuchar y compartir tiempo de calidad con los mayores para evitar que desaparezca este patrimonio culinario de la provincia, subrayando el vicepresidente provincial la importancia de plasmar en papel unos sabores transmitidos de generación en generación para acercarlos a niños y jóvenes.

Por su parte, la gerente de la Editorial Semuret, Judit Pino, informó de que el libro cuenta con una tirada inicial de 250 ejemplares y definió la obra como un recetario "que tiene alma" gracias al peso humano que acompaña a cada elaboración y a cada dibujo.

Tras su puesta de largo ante los medios de comunicación, 'Recetas con historia. Un legado culinario' celebrará una nueva presentación abierta al público el próximo 4 de diciembre en el centro sociocultural Peromato.