La piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora, en una imagen de archivo Ayuntamiento de Zamora

Cierran las duchas de la piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora tras detectar un nivel bajo de legionela

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora ha informado que a partir de este martes quedan temporalmente fuera de servicio las duchas de los vestuarios de la piscina de la Ciudad Deportiva.

Esta medida se adopta tras detectarse la presencia de legionela en los controles rutinarios de calidad del agua realizados en la instalación.

Según los resultados de los análisis realizados, los valores registrados se sitúan por debajo del umbral de las 100 unidades formadoras de colonias por litro (UFC/L) que establece la normativa sanitaria vigente.

A pesar de que este nivel tan bajo no exige legalmente la clausura ni el cese de la actividad, se ha decidido cerrar las duchas de forma inmediata por un criterio estricto de prudencia y prevención, priorizando en todo momento la salud y seguridad de los usuarios.

Cabe destacar que el vaso de la piscina y el resto de las dependencias de la Ciudad Deportiva no se ven afectados por esta incidencia y continúan operando con total normalidad y con todas las garantías sanitarias.

Protocolos y seguimiento

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del resultado, los servicios técnicos municipales y la empresa especializada encargada del mantenimiento han activado todos los protocolos de desinfección, limpieza y choque térmico/químico establecidos por las autoridades sanitarias para erradicar cualquier rastro de la bacteria.

Una vez finalizados los tratamientos de desinfección, se procederá a realizar las analíticas de control correspondientes para certificar la total ausencia de legionela antes de volver a habilitar el uso de las duchas.

La Concejalía de Deportes lamenta las molestias que esta medida preventiva pueda ocasionar a los deportistas y abonados, al tiempo que agradece su comprensión y se compromete a mantener informada a la ciudadanía de manera puntual sobre la evolución de los trabajos y la fecha exacta de reapertura del servicio a través de sus canales oficiales.