Toro impulsa la candidatura de su Fiesta de la Vendimia Cedida

Toro impulsa la candidatura de su Fiesta de la Vendimia como Interés Turístico Nacional con visitas de “enero a enero”

El Ayuntamiento de Toro ha aprovechado el escaparate de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) para desgranar su hoja de ruta cultural y turística para 2027.

Bajo el paraguas de la marca Toro Infinita y el lema ‘Una ciudad para vivirla’, el Consistorio plantea una programación continua “de enero a enero” que estará marcada por el décimo aniversario de dos de sus citas más multitudinarias.

Vintoro y la Noche Blanca del Patrimonio y por el impulso definitivo para que la Fiesta de la Vendimia logre la declaración de Interés Turístico Nacional.

El concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, ha sido el encargado de presentar en la feria vallisoletana una propuesta que da continuidad a la línea estrenada en Fitur el pasado enero.

El objetivo es romper la estacionalidad y ofrecer al visitante motivos para regresar en cualquier época apoyándose en el patrimonio, el paisaje del Duero, la gastronomía y el vino.

El calendario arrancará con fuerza en primavera. Los días 17 y 18 de abril, la Plaza Mayor acogerá la V Feria del Libro, cuyo cartel también ha visto la luz en Intur. Con motivo del centenario de la Generación del 27.

El evento girará en torno a la figura de la artista toresana Delhy Tejero bajo el título 'Formas de leer el vacío: De viaje con Delhy Tejero a la Generación del 27'.

Más allá de las casetas y firmas, la cita pondrá el foco en la faceta literaria de la creadora, sus diarios, cuadernos privados y colaboraciones en prensa, manteniendo su carácter familiar.

Décimo aniversario

El calendario de 2027 tendrá un marcado carácter conmemorativo al cumplirse una década de dos eventos ya consolidados en la agenda regional:



Noche Blanca del Patrimonio (1 de mayo): Cumplirá diez años volviendo a abrir los espacios históricos de la ciudad a distintas disciplinas artísticas para acercar el legado local al público.

Festival Vintoro (del 17 al 20 de junio): Celebrará su décima edición reafirmando la música en directo como uno de los principales motores de atracción de visitantes a la localidad.

La actividad no frenará en la segunda mitad del año. Durante julio y agosto tomarán el relevo las Noches de Toro, mientras que septiembre y octubre volverán a sonar a música clásica con el Festival Jesús López Cobos, en homenaje al recordado maestro toresano.

El broche de oro llegará del 7 al 12 de octubre con la celebración de la Fiesta de la Vendimia, el gran emblema de la cultura vitivinícola local con sus tradicionales carros engalanados, folclore y gastronomía.

Durante la presentación, el Ayuntamiento ha subrayado los trabajos que ya están en marcha para que este festejo, declarado de Interés Turístico Regional desde 2003, dé el salto y consiga el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Para lograrlo, el Consistorio está documentando el arraigo histórico de la celebración, renovando su imagen y herramientas de comunicación y poniendo en valor el papel clave de las familias y colectivos toresanos que mantienen viva la tradición año tras año.