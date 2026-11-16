Imagen de la alcantarilla donde fue pillado 'in fraganti' el autor de los hechos en Zamora. Policía Municipal de Zamora.

Detenido en Zamora tras ser sorprendido manipulando el alumbrado público de la avenida de las Tres Cruces

La Policía Municipal de Zamora ha detenido durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, a un hombre al que sorprendió manipulando el cableado del alumbrado público en la avenida de las Tres Cruces, después de que una patrulla localizara varios registros con los cables cortados.

Todo empezó cuando los agentes, que patrullaban por la zona de Tres Cruces, Regimiento de Toledo y la calle Monsalve, vieron tres registros de luz cuyos cables de toma de tierra habían sido cortados.

Ante lo ocurrido, los policías montaron un dispositivo de vigilancia discreta para intentar dar con el responsable de los daños.

Sobre las 4:30 horas, los agentes observaron a un hombre vestido con ropa oscura agachado junto a uno de los registros manipulando un cable.

Al darse cuenta de que estaba la policía, intentó marcharse rápido del lugar, pero fue interceptado por los agentes, que comprobaron además que había una cuarta tapa de registro manipulada.

Tras identificarlo y detenerlo, los policías le intervinieron unos alicates, un guante y una manguera de cable de colores amarillo y verde, efectos que fueron entregados junto al detenido a la Policía Nacional para tramitar las diligencias.

Cables y herramienta con la que fue sorprendido el autor del hurto. Policía Municipal de Zamora.

Desde el Ayuntamiento de Zamora han subrayado la importancia de esta vigilancia preventiva y de la coordinación entre cuerpos policiales para proteger las instalaciones y los servicios públicos de la ciudad.