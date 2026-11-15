Herido un hombre de unos 50 años tras salirse de la vía con su furgoneta en la A-6

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido y ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora tras sufrir una salida de vía con su furgoneta a la altura del kilómetro 275 de la A-6 en Pobladura del Valle (Zamora), como informa el 112.

El suceso se ha producido a las 8:55 horas de este domingo y los alertantes indicaban que el vehículo, que circulaba en el carril sentido Madrid, se ha salido de la vía, ha cruzado la mediana y ha quedado accidentado en el carril sentido A Coruña.

El ocupante, un varón de unos 50 años, ha resultado herido en una pierna, estaba consciente, pero no podía salir del vehículo.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Benavente, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

El personal sanitario ha atendido y trasladado al herido, de unos 50 años, al Complejo Asistencial de Zamora.

Los bomberos de Benavente confirman que han intervenido para excarcelar al herido.