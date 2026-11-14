Patxi López, convencido de que el PSOE gobernará, lanza un mensaje: “Todo lo que diga el PP de vivienda es mentira”

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha visitado en la mañana de este sábado Zamora y ha pedido el voto para el PSOE acompañado del candidato del PSOE de Zamora al Congreso de los Diputados, Antidio Fagúndez.

“Es la campaña más importante de las que hemos tenido en los últimos años. Lo que se decide el 29 de noviembre tiene una trascendencia fundamental para las vidas de todos y cada uno de los ciudadanos de este país”, ha afirmado Patxi López.

Ha añadido que el día 29 de noviembre, en los colegios electorales, habrá muchas papeletas, pero “el 30 solo hay dos posibilidades” que pasan por “un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez para seguir avanzando en derechos, economía y libertades” o un “gobierno involucionista presidido por Feijóo y Abascal que prometen un retroceso de cuatro décadas”.

Ha afirmado que “cada vez que Feijóo abre la boca, hay un ciudadano en este país que tiene una mala noticia” añadiendo que “no hay colectivo que no haya tenido una mala noticia por parte del PP o de Vox”.

“Empezaron diciendo que los trabajadores tenían mucho absentismo laboral, que las bajas nos las tenían que dar las mutuas. Que lo de subir el sueldo a los trabajadores, y el salario mínimo, que lo decidan los empresarios”, ha explicado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Patxi López en su visita a Zamora (5). Fotografía: PSOE de Zamora.

Ha añadido que “también que había que cambiar el sistema de pensiones. Eso quiere decir que van a cambiar el sistema público de pensiones por uno privado para que, el que pueda se pague su plan mientras que el resto se recortará”.

También ha apuntado que la derecha ha dicho que “iba a revisar la Ley del Aborto, la de Eutanasia” sin un día en “el que no hayan avanzado una mala noticia para la ciudadanía de este país”.

“Esto es lo que está en juego. Si queremos avanzar o involucionar. Todos los que, desde que llegó Pedro Sánchez, pedían elecciones un día sí y otro también, ahora están muy nerviosos. Estamos viendo una reacción de la ciudadanía en favor del gobierno de progreso. Lo veo en las calles y en los actos del partido, como han cambiado las cosas”, ha explicado López.

Ha dicho que “hay ganas de apoyar al gobierno progresista y de frenar la involución de la extrema derecha con el PP, porque ya no se distinguen” apelando a las encuestas.

Para López, esas encuestas “dejan ver el alza del PSOE y el descenso del PP” y se ha mostrado “convencido de que vamos a ganar las elecciones y a gobernar” cuatro años más.

Sobre la vivienda

Sobre la propuesta del PP de construir un millón de viviendas en España, Patxi López ha sido rotundo asegurando que “es mentira”.

“Tienen competencias en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan y, ¿cuántas han construido? Lo único que han hecho ha sido boicotear las políticas del Gobierno de España”, ha explicado.

Ha añadido que “pusimos en marcha la primera Ley de Vivienda de la historia” apuntando que “algunas de las comunidades del PP no la han aplicado”, citando a los decretos para “impedir los desahucios” y que “los contratos de alquiler sean más estables” y ellos “votaron en contra”.

“Todo lo que diga el PP de vivienda es mentira. Salvo alguna cosa que dijo ayer Feijóo sobre que iba a eliminar el Ministerio de Vivienda”, ha finalizado.

Inversiones

“La legislatura que concluimos ha sido la de mayor inversión por parte del Gobierno de España en la provincia. Durante estos años, han llegado a Zamora más de 500 millones de euros, que acabaremos de ejecutar en 2027”, señaló Fagúndez.

En este sentido, destacó los 200 millones de euros “que llegarán” con el campamento militar de Monte la Reina. “Al finalizar el año, tendremos casi la mitad y la otra mitad se ejecutará con la inauguración, a finales de 2027”, precisó.

“En digitalización para nuestra provincia, 55 millones; en carreteras, la Benavente-León, con 15 millones para el refierzo del firme, y la Benavente-Sanabria, otros diez millones, y otros diez, para la N-631, de Tábara a Mombuey, además de los 22 millones invertidos en las travesías de Zamora”, enumeró, entre otras inversiones.

Por último, Fagúndez incidió en que los socialistas pedirán “con humildad” el voto durante la campaña: “Somos el único partido progresista que va a obtener representación en el Congreso de los Diputados y, con ella, podremos elegir un próximo presidente de gobierno socialista para que siga trabajando por el futuro de esta tierra”, concluyó.