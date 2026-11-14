Una mochila abandonada moviliza a la Guardia Civil en Villaralbo
Tras establecer un protocolo de seguridad se constató que la mochila resultó ser propiedad de un montañero.
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El aviso por la aparición de una mochila abandonada en la localidad de Villaralbo (Zamora) en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, ha obligado a actuar a la Guardia Civil, como han informado fuentes de la Benemérita.
Se ha establecido el protocolo de seguridad previsto ante la localización de estos supuestos en los que se desconoce la peligrosidad del objeto hallado.
Hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones y se ha podido constatar que era una falsa alarma.
Se trataba de una mochila propiedad de un montañero que la había perdido del maletero de su vehículo.