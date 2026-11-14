La Diputación de Zamora reparte 160.000 euros de ayudas para 144 asociaciones culturales
120.000 euros están destinados a actividades culturales y 40.000 para reparación, mantenimiento y conservación de las sedes sociales.
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La Diputación de Zamora ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones dirigida a asociaciones culturales de la provincia para financiar actividades culturales y actuaciones de reparación, mantenimiento y conservación de sus locales sociales durante 2026, con una dotación total de 160.000 euros.
La convocatoria contempla dos líneas de financiación: 120.000 euros para la realización de actividades culturales y 40.000 euros para la reparación, mantenimiento y conservación de locales sociales.
La resolución recoge la concesión de subvenciones a 144 asociaciones culturales, que desarrollan su actividad en distintos municipios de la provincia y contribuyen a mantener viva la programación cultural, las tradiciones populares y la participación social en el medio rural.
Desestimadas
La resolución también contempla la desestimación de 14 solicitudes, al no haber subsanado las deficiencias de la documentación requerida, conforme a las bases de la convocatoria, 3 desistimientos.
Las entidades beneficiarias deberán justificar las ayudas mediante la correspondiente memoria de actuaciones, balance de ingresos y gastos y documentación acreditativa de los gastos realizados, conforme a las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.