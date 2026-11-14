Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora.

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora. Imagen de archivo.

Zamora

La Diputación de Zamora reparte 160.000 euros de ayudas para 144 asociaciones culturales

120.000 euros están destinados a actividades culturales y 40.000 para reparación, mantenimiento y conservación de las sedes sociales.

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La Diputación de Zamora ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones dirigida a asociaciones culturales de la provincia para financiar actividades culturales y actuaciones de reparación, mantenimiento y conservación de sus locales sociales durante 2026, con una dotación total de 160.000 euros.

La convocatoria contempla dos líneas de financiación: 120.000 euros para la realización de actividades culturales y 40.000 euros para la reparación, mantenimiento y conservación de locales sociales.

La resolución recoge la concesión de subvenciones a 144 asociaciones culturales, que desarrollan su actividad en distintos municipios de la provincia y contribuyen a mantener viva la programación cultural, las tradiciones populares y la participación social en el medio rural.

Representantes de las instituciones, entidades colaboradoras y organizaciones participantes en.png

Desestimadas

La resolución también contempla la desestimación de 14 solicitudes, al no haber subsanado las deficiencias de la documentación requerida, conforme a las bases de la convocatoria, 3 desistimientos.

Las entidades beneficiarias deberán justificar las ayudas mediante la correspondiente memoria de actuaciones, balance de ingresos y gastos y documentación acreditativa de los gastos realizados, conforme a las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.