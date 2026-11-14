El congreso Silver Economy, que convertirá a Zamora en punto de referencia internacional, supera los 2600 inscritos

El VIII Congreso Internacional Silver Economy 2026 ha superado ya las 2.600 inscripciones, alcanzando un total de 2.649 participantes registrados a pocas semanas de la celebración de este encuentro organizado por la Diputación Provincial de Zamora, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre en la capital zamorana.

El elevado volumen de inscripciones confirma el interés que despiertan los retos y oportunidades asociados a la longevidad, el envejecimiento de la población y el desarrollo de la Silver Economy, y consolida a Zamora como escenario de referencia para el intercambio de conocimiento, la investigación y la innovación en este ámbito.

Del total de inscripciones, 1.704 corresponden a la participación en las distintas modalidades de trabajos del Congreso, entre ellas las comunicaciones científicas, los pósteres y las experiencias de buenas prácticas. Por su parte, 945 personas se han inscrito para asistir a las diferentes jornadas y actividades programadas.

Uno de los grandes atractivos de esta octava edición es su apuesta por reconocer e impulsar la investigación y las iniciativas profesionales, mediante unos premios económicos que se sitúan entre los de mayor dotación de Europa en el ámbito de la Silver Economy. Financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora, contemplan

5.000 euros para la Mejor Comunicación del Congreso, 2.000 euros para el Mejor Trabajo de Buenas Prácticas y dos galardones de 1.000 euros cada uno para los mejores pósteres. En conjunto, los cuatro reconocimientos suman 9.000 euros destinados a distinguir las aportaciones más destacadas.

El Congreso contará con un programa de alto nivel académico y profesional, con la participación de más de setenta panelistas y especialistas de ámbito nacional e internacional

Abordarán cuestiones fundamentales para el futuro de la sociedad, como los avances científicos en el estudio del envejecimiento, la salud, los cuidados, la innovación tecnológica, el empleo, el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio vinculados a la longevidad.

Además, el encuentro cuenta con la declaración de Interés Sanitario de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública, un reconocimiento que refuerza su relevancia en los ámbitos de la salud, la investigación y la atención a las personas mayores.

La Diputación de Zamora destaca la respuesta obtenida en esta convocatoria y reafirma su compromiso con el impulso de la Silver Economy como una oportunidad para generar conocimiento, actividad económica, innovación y nuevas oportunidades de empleo, especialmente en el medio rural.

Últimas inscripciones

Con el plazo de presentación de trabajos ya finalizado, las personas interesadas todavía pueden formalizar su inscripción para asistir al VIII Congreso Internacional Silver Economy. La participación es completamente gratuita, al estar financiada por la Diputación Provincial de Zamora.