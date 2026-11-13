Presentación de la oferta turística de la Diputación de Zamora en Intur 2026. A.P.

La provincia de Zamora lleva los más de 500 km de sus cinco caminos de Santiago y el mayor festival mundial del pan a Intur

Reivindicar los más de 500 kilómetros que componen los cinco caminos de Santiago de la provincia de Zamora y su candidatura, con PanFest, para convertirse en capital mundial del pan. Este es el principal baluarte con el que la Diputación Provincial se ha presentado este 2026 en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) que se celebra hasta este 15 de noviembre en Valladolid.

La presentación, que ha tenido lugar en el estand del Patronato de Turismo, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura, Turismo y Emigración, Víctor López de la Parte.

También han asistido el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, el concejal de Turismo y Asuntos Sociales de este municipio, Francisco Rodríguez, y el edil de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, entre otras autoridades y representantes sociales y empresariales.

Javier Faúndez durante su intervención en Intur 2026. A.P.

Faúndez ha incidido en la oferta turística de la Diputación de Zamora, que busca promocionar la importancia de sus cinco caminos de Santiago, el Sanabrés, el Vía de la Plata, el de Levante, el Portugués y el de Poniente, así como la apuesta por convertir la provincia en la capital universal del pan a través del PanFest, con la colaboración de Caja Rural de Zamora.

500 km y 100 localidades

La red de caminos de Santiago de la provincia de Zamora, según ha resaltado López de la Parte, está compuesta por más de 500 kilómetros que recorren más de 100 localidades, ofreciendo un rico patrimonio cultural, tradicional, histórico y gastronómico a vecinos y visitantes.

La oferta turística estará centrada para 2027, ya que han querido resaltar la "importancia que tiene el año Xacobeo". "Zamora no podía ser una excepción. Los asistentes (a Intur) van a poder, a través de nuestro peregrino, descubrir algunos de los enclaves históricos y muy llamativos de la provincia", ha precisado el vicepresidente.

La institución provincial busca "remarcar lo que ha significado el Camino de Santiago" para la historia del territorio zamorano y para la conformación del mismo, de Castilla y León y de España.

Víctor López de la Parte ha recordado que el Camino de Santiago ha sido el punto de inicio que ha formado poblaciones a través de los hospitales que brindaban ayuda a los peregrinos, teniendo datos técnicos que ya hablaban en 1300 de los recorridos sanabrés y del Levante.

Víctor López de la Parte participa en Intur 2026. A.P.

"Somos una provincia que, aunque no seamos muy conocidos porque no pasan los (caminos) más transitados, sí que tenemos que reivindicarlos", ha incidido.

Por eso, la Diputación de Zamora, a través de iniciativas como la de Intur, pretende promocionar estos atractivos turísticos también en los viajes de comercialización y las colaboraciones a través de creadores de contenido de destinos o prescriptores.

Pero si algo ha querido destacar el diputado de Turismo, es la intención de que sean los propios zamoranos "los mejores embajadores" del Camino de Santiago.

A partir de la primavera de 2027 impulsarán un amplio programa de actividades para invitar a todos los vecinos a recorrer los 500 kilómetros que componen la red de caminos de Santiago de la provincia.

El apartado digital tendrá un papel protagonista, ya que servirá para "dar a conocer los recursos patrimoniales" que componen esta oferta. Por ejemplo, ha hecho hincapié en la web Zamora360, donde participan 27 poblaciones con rutas guiadas y tours virtuales para recomendar a los futuros visitantes y vecinos dónde realizar sus paradas.

En total, en este espacio hay más de 31 monumentos de la provincia digitalizados, como la Torre del Caracol de Toro o la Catedral de Zamora, entre otros.

Las recomendaciones se realizan a través de los propios peregrinos, arquitectos, personajes de la cultura o chefs, en definitiva, "con todo el mundo que conoce nuestra tierra de primera mano".

El vicepresidente ha aprovechado la ocasión para avanzar que esta propuesta digital estará disponible a través de una única app dinámica a través de inteligencia artificial que propondrá al peregrino "comenzar su camino interior en Zamora".

Por otro lado, las guías actualizadas seguirán repartiéndose en las distintas oficinas de turismo de la provincia y también se han impreso nuevas credenciales para entregar a los peregrinos de forma gratuita.

PanFest

La celebración del PanFest en 2027 ha sido otro de los puntos destacados de la oferta provincial. Una propuesta que busca servir como punto de encuentro para productores, transformadores y consumidores de un producto tan básico como el pan.

El PanFest, uno de los atractivos que la Diputación de Zamora promocionará en Intur. A.P.

Y que ha sido parte de la conformación de la historia de Zamora. Precisamente, la industria harinera ha tenido una importancia destacada dentro de la ciudad y la provincia y ahora, desde el Ayuntamiento de la capital, están trabajando para conformar una oferta en torno a este patrimonio, según ha explicado Strieder.

El PanFest se realizará con el impulso de Caja Rural de Zamora, cuyo director general ha calificado al pan como un "producto imprescindible" que ha contribuido en la labor de "transformación y desarrollo industrial de la provincia"

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, en su intervención en Intur 2026. A.P.

El objetivo del festival será "poner en valor esta provincia a nivel internacional", con la ayuda de una Caja Rural de Zamora que pone el foco en su "empeño para facilitar que las iniciativas calen".

La propuesta se ha presentado como una "revolución" que promete convertirse en el "mayor festival del pan del mundo", con campeonatos internacionales y la promoción de que "lo esencial no se fabrica, se cultiva".

Por último, el Ayuntamiento de Toro ha presentado sus actividades más destacadas dentro del calendario turístico para 2027, con la V Feria del Libro o la Feria de la Vendimia como las propuestas más reconocidas.