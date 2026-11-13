El PP acusa al Gobierno de "maltratar" a Zamora y acusan al PSOE de la provincia: "Han preferido mirar hacia otro lado"

El Partido Popular de Zamora ha vuelto a salir este viernes a los pueblos de la provincia con las carreteras y los trenes como principal argumento de campaña.

El cabeza de lista al Senado, José María Barrios, el número dos al Congreso, Fernando Martínez-Maíllo, y el número tres a la Cámara Alta, Óscar Ramajo, han pasado por Villaralbo, Moraleja del Vino, Fuentespreadas y Corrales del Vino para hablar con vecinos y alcaldes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Allí, los tres candidatos han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "maltratado" a Zamora durante los últimos ocho años con "la complicidad de los socialistas zamoranos".

Los dirigentes populares reprochan al Ejecutivo de PSOE y Sumar que haya dejado pasar dos legislaturas sin sacar adelante las inversiones que necesita la provincia: "Han tenido ocho años para apostar por Zamora, para atender sus necesidades y para impulsar proyectos que contribuyeran a su desarrollo, y han preferido mirar hacia otro lado", han señalado.

Frente a esto, Barrios, los dirigentes populares sostienen que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo serviría para corregir esos agravios, devolver la estabilidad institucional y lograr que los problemas del medio rural zamorano cuenten de verdad en Madrid.

Recuperación de servicios

Entre los compromisos prioritarios detallados durante su ruta por Tierra del Vino, los candidatos populares han situado la recuperación inmediata del Tren Madrugador entre Zamora y Madrid, así como el restablecimiento de las frecuencias ferroviarias suprimidas en la estación del AVE de Otero de Sanabria.

Los representantes del PP han advertido de que el recorte de trenes perjudica de manera directa a los profesionales que se desplazan para garantizar servicios esenciales como la sanidad y la educación en la comarca de Sanabria-La Carballeda.

En materia de carreteras, los dirigentes populares han exigido el desbloqueo definitivo y la construcción de la autovía entre Zamora y Portugal.

Miembros del Partido Popular de Zamora visitan Villaralbo, Moraleja del Vino, Fuentespreadas y Corrales del Vino. PP Zamora.

Según han denunciado, el Gobierno central únicamente ha licitado un kilómetro de esta vía en las proximidades de la frontera con el único fin de evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, manteniendo el resto del trazado paralizado.

En esta línea, han criticado los anuncios gubernamentales sobre las circunvalaciones de la actual N-122 a su paso por Alcañices y Fonfría, al considerar que demuestran la intención del Ejecutivo de renunciar a la autovía completa.

Por último, José María Barrios, Fernando Martínez-Maíllo y Óscar Ramajo han alertado sobre el deterioro y la falta de mantenimiento de las carreteras nacionales y autovías que discurren por la provincia de Zamora, reclamando actuaciones urgentes para garantizar la seguridad vial de los conductores.