Cruz Roja distingue a la provincia de Zamora por su "solidaridad" y "respuesta colectiva" ante los incendios

Reconocimiento al compromiso ciudadano y homenaje a quienes sostienen el tejido social en el medio rural.

Cruz Roja Zamora ha entregado este viernes sus Premios Humanidad 2026 en una gala celebrada en el Paraninfo del Colegio Universitario de la Diputación Provincial, en la que fueron galardonados el voluntariado que acompaña a las personas mayores, el Club de Actividades Náuticas Zamora - Barco Dragón, el Grupo Fyvasa Busanauto y los socios Paulino Alfonso y Olivia Merino.

La ceremonia, conducida por la periodista Ana Esther Méndez y amenizada por el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, reservó además uno de sus momentos centrales para rendir homenaje a la respuesta colectiva ante los incendios forestales sufridos en Fermoselle el pasado verano.

Durante su intervención, la presidenta de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos, recordó que la humanidad comienza cuando entendemos que aquello que le ocurre a otra persona también nos concierne.

Mateos puso rostro al balance de actividad de la organización humanitaria, que durante 2025 atendió a 7.325 personas y llevó sus programas a 174 pueblos despoblados de la provincia, agradeciendo el respaldo de voluntarios, socios, instituciones, empresas y ciudadanía para convertir los valores solidarios en acciones concretas.

Compañía contra el aislamiento

El primer galardón de la velada reconoció la labor del voluntariado con personas mayores, destacando una tarea diaria basada en compartir tiempo, escucha y compañía que resulta esencial en una provincia extensa, envejecida y con una marcada dispersión poblacional.

Por su parte, el premio a la entidad solidaria recayó en el Club de Actividades Náuticas Zamora - Barco Dragón por transformar el piragüismo en el río Duero en un espacio de encuentro, inclusión y bienestar para personas que atraviesan situaciones complejas, en colaboración con Cruz Roja y otras entidades sociales.

El compromiso del tejido productivo estuvo representado por el Grupo Fyvasa Busanauto —concesionario con presencia en Benavente, Zamora y León—, distinguido por su responsabilidad social corporativa, su implicación con el entorno y su colaboración continuada tanto con Cruz Roja en Benavente como con Cáritas, completando una edición que también puso en valor la fidelidad de las personas socias a través de Paulino Alfonso y Olivia Merino.