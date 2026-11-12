Zarpazo turístico de Zamora en Intur Negocios con la ruta del pan, el cicloturismo, el techo de la Catedral y alianzas clave

Golpe de efecto turístico y apertura internacional para la capital del Duero. El Ayuntamiento de Zamora ha desembarcado este jueves en la jornada profesional Intur Negocios —antesala de la Feria Internacional del Turismo de Interior— con una batería de propuestas inéditas diseñadas para desestacionalizar las visitas y atraer viajeros extranjeros.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha liderado una intensa agenda de trabajo con turoperadores nacionales e internacionales en la que la visita a la cubierta de la Catedral de Zamora se ha erigido como el principal reclamo entre los profesionales del sector al ofrecer una perspectiva arquitectónica inédita del templo románico.

Junto a la conquista de las alturas de la Seo zamorana, la concejalía ha puesto sobre la mesa su gran apuesta estratégica para el próximo ejercicio: el aprovechamiento del patrimonio industrial bajo el paraguas del proyecto europeo transfronterizo 'Ingenios Duero Douro', que une la provincia con la región portuguesa de Trás-os-Montes.

La oferta incluye rutas temáticas sobre el pan, los molinos y la energía, itinerarios guiados por antiguas fábricas harineras y la puesta en valor de la histórica estación de ferrocarril y las infraestructuras hidroeléctricas que impulsaron la Zamora modernista.

Para facilitar el recorrido, el Consistorio ha editado un mapa interactivo y nuevas publicaciones divulgativas.

Alianzas estratégicas

La ofensiva comercial en Valladolid ha servido para cerrar acuerdos concretos con operadores especializados en nichos de alto valor añadido.

En el ámbito del turismo arqueológico y académico, Zamora ha avanzado con una empresa que trabaja prioritariamente con universidades de Norteamérica para articular un paquete integral —desde la prehistoria hasta la arqueología industrial— que arrancará con un viaje de familiarización por la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha desplegado su cartera de ciclorrutas guiadas para captar el auge del turismo en bicicleta y ha estrechado lazos con agencias que operan cruceros por el Duero, interesadas en prolongar las estancias mediante circuitos combinados entre Zamora y el norte de Portugal.

Esta estrategia de expansión se blinda además con una alianza de distribución internacional que permitirá comercializar el destino Zamora en agencias de España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.