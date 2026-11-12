El pueblo más bonito de España con el mejor pulpo y habones, castillo del siglo XV y un original museo de gigantes

Calles empedradas, casas señoriales, monumentos centenarios y un entorno natural privilegiado. Una idea que parece perfecta para recorrer a pie.

Así es Puebla de Sanabria, en Zamora, una villa medieval que se ha convertido en uno de los grandes tesoros de Castilla y León y que ofrece al visitante historia, naturaleza y una gastronomía con mucho sabor.

Con 1.378 habitantes, según los datos del padrón del INE aportados, esta localidad está declarada Conjunto Histórico-Artístico gracias a la singularidad de sus construcciones y a la conservación de su arquitectura tradicional.

Un destino perfecto para una escapada en el que perderse por sus calles es ya parte de la experiencia y por eso forma parte de la lista de los Pueblos Más Bonitos de España.

Un castillo del siglo XV

El principal emblema de Puebla de Sanabria es su castillo, una fortaleza señorial construida en el último cuarto del siglo XV.

Su excelente estado de conservación y su ubicación privilegiada lo han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la comarca, además de albergar espacios culturales y museísticos.

A su alrededor se encuentran otros monumentos imprescindibles, como la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, con sus portadas románicas, la ermita de San Cayetano y el Ayuntamiento, cuya fachada isabelina destaca entre las construcciones del casco histórico.

También merece una visita el Museo de Gigantes y Cabezudos, donde se conservan 35 cabezudos y 11 gigantes.

Estas figuras forman parte de la tradición de la villa desde mediados del siglo XIX y todavía desfilan por sus calles durante las fiestas de las Victorias.

Naturaleza

Puebla de Sanabria también destaca por su entorno natural. Muy cerca se encuentran dos enclaves de gran riqueza paisajística: el Lago de Sanabria y la Sierra de la Culebra.

Esta última cuenta con más de 65.000 hectáreas y alberga una importante biodiversidad, con el lobo ibérico como uno de sus grandes protagonistas.

Para conocer mejor esta especie se puede visitar el Centro Temático del Lobo Ibérico, situado en Robledo de Sanabria, donde existen miradores para observar a los animales en su entorno.

La comarca también es un destino destacado para los amantes de la micología. En la Escuela Micológica de Ungilde se pueden conocer algunas de las especies más apreciadas de sus bosques, como el boletus edulis o el popular cucurril.

Gastronomía para disfrutar

Otro de los grandes motivos para visitar Puebla de Sanabria es su gastronomía, basada en productos autóctonos y recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

Entre sus platos más conocidos destacan los habones y las berzas, protagonistas de las tradicionales ollas sanabresas y del caldo de berzas. Pero si hay una elaboración que sorprende al visitante es el pulpo a la sanabresa, muy parecido al gallego y tradicionalmente ligado a las romerías de la comarca.

La cocina local también ofrece truchas de río, bacalao, chuletas y chuletones de vacuno criado en los pastos de la zona, además de embutidos como los chorizos y el mondejo.

Otro plato popular son los sisos con cachelos, elaborados con picadillo de cerdo y patatas.

Para terminar, no faltan los dulces tradicionales, como las rosquillas de sartén, las torrijas, los buñuelos, la leche frita o el arroz con leche.

Incluso todo ello se puede acompañar con sidra sanabresa o vinos elaborados en municipios de la comarca.

Una escapada en la que la historia se disfruta paseando por sus calles y la gastronomía se convierte en el mejor recuerdo para llevarse de vuelta.