PanFest busca convertir a Zamora en la capital internacional del pan en la gran fiesta del turismo de interior

Zamora quiere hacerse un nombre en el mundo del pan. Y PanFest es una de las apuestas para conseguirlo.

El proyecto estará presente en la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que se celebra del 12 al 15 de noviembre en Valladolid.

Lo hará dentro del espacio expositivo de la Diputación Provincial de Zamora, desde donde dará a conocer una iniciativa que aspira a situar a la provincia en el mapa internacional de la panadería, los cereales y las harinas.

La presencia en INTUR permitirá acercar el proyecto tanto a los profesionales del sector como al público general.

PanFest quiere demostrar que el pan es mucho más que un alimento. Detrás de cada pieza hay una larga cadena de profesionales, desde los agricultores que cultivan el cereal hasta los molineros y panaderos que trabajan con él.

La iniciativa nace con el objetivo de recuperar y poner en valor la cultura del pan, reivindicar la calidad de las harinas y los cereales y reconocer el trabajo de quienes mantienen vivo este sector.

También busca conectar tradición e innovación y abrir nuevas oportunidades para el medio rural.

Zamora cuenta con una estrecha vinculación con el cereal y la actividad agroalimentaria. Una tradición que ha pasado de generación en generación y que PanFest quiere aprovechar para impulsar el desarrollo económico y turístico de la provincia.

Una gran cita

El principal horizonte del proyecto está puesto en 2027.

Ese año, Zamora acogerá un gran encuentro internacional dedicado al pan, los cereales y las harinas. La cita tendrá dos grandes propuestas.

Por un lado, una feria abierta al público, con actividades y experiencias para acercar el mundo del pan a los visitantes.

Por otro, la International Bread Cup, un campeonato que reunirá a maestros panaderos y profesionales de distintos países.

El objetivo es convertir Zamora en un punto de referencia internacional para la panadería, atraer visitantes y dar visibilidad a la riqueza agroalimentaria de la provincia.

Una oportunidad también para mostrar el potencial turístico y económico de un territorio muy ligado históricamente al campo y a la transformación de sus productos.

Los primeros pasos

PanFest no parte de cero. Durante 2026 ha comenzado a desarrollar sus primeras actividades en Zamora.

Una de las más destacadas fue el I Congreso Internacional de Panes y Harinas, que reunió a profesionales de la panadería, el sector harinero, la gastronomía y la investigación.

El encuentro sirvió para analizar los principales retos del sector y compartir conocimientos y experiencias.

Además, el proyecto estuvo presente en Fromago Cheese Experience, donde ofreció demostraciones y elaboraciones en directo de pan, pizza y pasta fresca. Las actividades corrieron a cargo de reconocidos maestros artesanos.

Estas iniciativas han permitido empezar a dar forma a un proyecto que quiere implicar a todos los profesionales relacionados con el mundo del cereal y el pan.

PanFest está impulsado por Caja Rural de Zamora y organizado por Madrid Fusión y Vocento Gastronomía. Cuenta, además, con el respaldo institucional de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora.

A este apoyo se suman empresas y entidades vinculadas al sector agroalimentario, como Harina Tradicional Zamorana, Molinos del Duero y el Consorcio de Ovino de Zamora.