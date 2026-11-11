Dos personas detenidas y cuatro, en Urgencias, en el arranque de la huelga general en Zamora

Dos integrantes de un piquete informativo fueron detenidos hoy, hacia las 6.30 horas, tras un enfrentamiento registrado en el polígono de La Hiniesta, cuando los sindicalistas acudieron a hablar con trabajadores de Semura Bus y de la empresa de transportes Vivas.

En el enfrentamiento, resultaron afectadas, sin que haya trascendido el alcance de las heridas, cuatro personas, que acudieron al servicio de Urgencias.

“Estábamos en un piquete, en las cocheras de los autobuses urbanos, que estaban empezando a salir, y hemos parado a los trabajadores para informarles sobre la huelga, que es un derecho que tenemos. La propia Policía ya nos limitó el tiempo que podíamos hablar”, explicó, en declaraciones a la agencia Ical, el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zamora, Javier Coco.

“Los autobuses han salido con un cartel de servicios mínimos. El representante del Comité Federal de Huelga les pidió que le enseñasen la carta de servicios mínimos y, evidentemente, esa carta no existía”.

“Se la pedimos al responsable de los trabajadores, que tiene que mostrársela al representante del Comité de Huelga y no fue así. En ese momento, la Policía empezó a empujarnos y a golpearnos”, afirmó.

En este contexto, Javier Coco denunció que los agentes “golpearon con una porra a una compañera y agarraron del cuello y brazos a otros compañeros, tirándolos al suelo” y apostilló:

“Hemos visto policías de paisano sin identificar y sin nada. Hemos pedido que se identificasen y ninguno lo ha hecho. Además, han hecho chistes sobre ello”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas consideró “injustificada la violencia” y recordó que los sindicalistas “ejercemos un derecho y ellos han decidido impedirlo”.

“Posteriormente, han detenido a dos compañeros que también han sido agredidos y que, ahora mismo, están en Comisaría. Además, hay, como mínimo, cuatro compañeras en Urgencias”, precisó.

Javier Coco hizo hincapié en que el dispositivo policial era “excesivo”, con “más de 20 agentes, no solo de la Nacional, sino también de la Municipal” y afirmó a Ical que la organización sindical prevé presentar una denuncia por la “desproporcionada actuación policial, con violencia y agresiones”.