La Justicia archiva la querella contra Javier Faúndez por los terrenos de Barcial del Barco

El Tribunal de Instancia de Zamora ha acordado el archivo del procedimiento iniciado a raíz de la querella presentada por Vicente Merino contra el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en relación con el destino de los terrenos de Barcial del Barco.

El auto, fechado a 9 de noviembre de 2026, ha considerado que los hechos denunciados ya habían sido objeto de una causa penal anterior, que fue archivada provisionalmente y cuya resolución confirmó la Audiencia Provincial de Zamora.

En consecuencia, la magistrada acuerda el archivo del nuevo procedimiento y deja sin efecto las diligencias de investigación que se habían acordado.

Al margen de esta resolución judicial, la Diputación de Zamora ha asegurado que “mantiene su voluntad de dar salida a estos terrenos” mediante “un procedimiento que permita su puesta a disposición de una empresa o proyecto industrial vinculado a la bioenergía”.

Todo “con el objetivo de generar actividad económica, riqueza y empleo en esta zona de la provincia”, añaden a través de un escrito.

La Institución Provincial tiene la “potestad de revertir los terrenos en los que estaba prevista la construcción de la biorrefinería, actualmente de titularidad de la Diputación”.

Sin embargo, ha optado por “no ejercer ese derecho” para “facilitar la posible implantación de un nuevo proyecto industrial” que “permita aprovechar estos terrenos y contribuir al desarrollo económico de la provincia”.

Desde la Diputación de Zamora explican que se “contrató una consultoría externa de reconocido prestigio con el cometido de asesorar a la institución sobre el procedimiento de licitación que debe seguirse” y “elaborar la documentación administrativa necesaria para llevarlo a cabo”, en coordinación con los servicios jurídicos de la Diputación.

Todo con el “propósito de garantizar un procedimiento plenamente ajustado a la legalidad, transparente e igualitario” que “salvaguarde los intereses de la institución provincial y del conjunto de la provincia”.