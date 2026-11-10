El sobrecoste del Mercado de Abastos dispara su factura en 1,78 millones y eleva la obra a los 6,6 millones de euros

Golpe de timón en las arcas municipales y en el calendario de las grandes obras de Zamora. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes al Proyecto Modificado nº 1 para la remodelación y modernización del histórico Mercado de Abastos y su entorno urbanístico.

La aprobación de esta reformulación técnica eleva el presupuesto total de los trabajos hasta los 6.621.671 euros, lo que supone un incremento de 1,78 millones de euros sobre la cuantía contratada inicialmente.

Junto al modificado económico del edificio comercial, el Consistorio zamorano ha sacado adelante el expediente para contratar las obras de urbanización de la calle Puente, con un presupuesto de licitación fijado en 225.000 euros.

La apertura del procedimiento ya se ha dispuesto formalmente tras la validación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la Plataforma de Contratos del Sector Público, abriendo un plazo de 26 días naturales para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

Inyección para los deportes

Al margen del bloque de infraestructuras y urbanismo, la sesión ordinaria del Ejecutivo municipal ha servido para dar luz verde a dos subvenciones nominativas en materia deportiva.

Por un lado, el C.D. Federado Zamora Fight JU75 percibirá una partida de 8.000 euros orientada a la financiación de veladas y eventos de artes marciales mixtas (MMA), Kickboxing y Capoeira.

Por su parte, el C.D. Viriato Tenis de Mesa recibirá una inyección de 7.000 euros destinada a sufragar la organización y desarrollo de los Juegos Escolares de la disciplina en la ciudad.