Juan Carlos Suárez-Quiñones junto a Javier Faúndez en los XVII Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social. JL Leal

Innovación, cohesión social y la fuerza de lo colectivo: Castilla y León abraza la economía social y el cooperativismo

La trayectoria de Alta Moraña para afianzar población en el medio rural, la innovación en el campo de la educación canina de Mayuka, la apuesta por la inclusión sociolaboral de La Encina Servicios Integrados y la implicación con la economía social de Enrique Cabero.

Cuatro ejemplos, cuatro historias y cuatro galardones que han sido los protagonistas este pasado lunes 9 de noviembre en el Seminario de San Atilano, en Zamora, con motivo de los XVII Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, que otorga la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

La cita comenzaba con la llegada del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por la directora general de Economía Social y Autónomos, María Dolores Borén, y el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada, entre otras autoridades.

También asistieron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Mercedes Bercianos Pérez, y representantes sociales, sindicales, institucionales y empresariales.

Tras una pequeña bienvenida en el hall de las instalaciones y la apertura del telón del teatro, la música inundó el habitáculo con el delicado y atractivo sonido de un dúo de saxofones.

La magia como hilo conductor

Toda la gala estuvo dirigida por la magia de Jorge Luengo, quien aportó dinamismo, humor y sorpresas a un acto donde también se vivió un emotivo momento nada más empezar, con un conmovedor minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Seguidamente, Luengo conquistó al público con sus primeros trucos y llegó el momento del primero de los reconocimientos, que fue el Premio a la mejor empresa cooperativa del año.

Alta Moraña Sociedad Cooperativa, de Ávila, recibió este galardón de la mano de su presidente, José Antonio Hernández Martín, en representación de los más de 600 socios que componen esta empresa del campo abulense.

El galardón reconoce las cuatro décadas de trayectoria de una cooperativa de ganaderos que se ha afianzado como uno de los pilares estratégicos para sostener la actividad agrícola y ganadera de la comarca de La Moraña.

Un proyecto que entre sus resultados destaca la consecución de la viabilidad para los productores locales, pero también por su contribución a fijar población en el medio rural.

Todo ello dentro de un recorrido, según destacó Hernández Martín, que no nació "en unos momentos complicados", pero que supo sobreponerse a los retos que aparecieron a través del "compromiso, el trabajo y la transparencia".

"El premio nos va a servir para ver que estamos en buena dirección y vamos a seguir cargando las pilas para trabajar con más fuerza", prometió durante su intervención en el discurso de agradecimiento sobre el escenario.

Innovación en educación canina

De la mejor empresa a la mejor iniciativa cooperativa. El segundo galardón fue para Mayuka Sociedad Cooperativa, un proyecto afincado en Renedo de Esgueva (Valladolid) de la mano de Víctor Martínez y Silvia Báñez.

La propuesta fue reconocida por su esfuerzo innovador en la interpretación del lenguaje y comunicación canina, todo ello orientado dentro de un trabajo que se centra en la convivencia en familia.

Para los fundadores de Mayuka, una cooperativa responde a algo "mucho más que una forma jurídica" y explicaron que la empresa se constituyó como un espacio donde se "comparte conocimiento, responsabilidades y decisiones, suma capacidades y pone a las personas en el centro".

El premio llegó justo en su tercer aniversario y constituye una "prueba de que cuando las personas adecuadas se juntan, las decisiones y los caminos terminan conectándose".

Inclusión sociolaboral

El Premio a la mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social recayó en La Encina Servicios Integrados, una entidad creada por Cáritas Diocesana de Salamanca en 2000 como respuesta a las necesidades sociolaborales de los colectivos en riesgo de exclusión.

La encargada de subir al escenario fue la gerente y administradora de la empresa, Ana Fe Félix Iglesias, quien reivindicó el "proyecto social y empresarial que trabaja para ofrecer oportunidades laborales" de las compañías de inserción sociolaboral.

Una iniciativa que defiende la idea de que es "compatible" crear oportunidades para los más vulnerables a la vez que se lleva a cabo una actividad empresarial "competitiva y sostenible".

Precisamente, el premio sirve como aval de que en La Encina "no nos hemos equivocado, que estamos haciendo las cosas bien", según destacaba la propia gerente en los días previos a este periódico.

La labor de Enrique Cabero

El punto final se puso con la entrega del Premio a la persona o entidad que más ha contribuido en el ámbito de la economía social en Castilla y León, que recayó en el presidente del Consejo Económico y Social (CESCyL), Enrique Cabero.

La labor de Cabero en todos estos años al frente del CESCyL, así como por su vinculación con la Universidad de Salamanca (USAL) y la trayectoria de su padre como creador de una de las primeras sociedades laborales, ha estado marcada por la creencia de que la economía social "busca la dignidad de las personas".

Es más, el presidente del CESCyL defendía la economía social ante este periódico hace unos días como "un instrumento para avanzar en derechos, igualdad y bienestar".

Cuatro historias y cuatro reconocimientos que, en definitiva, lo que hacen es poner "a la persona en el punto principal de la acción". Así lo trasladó Suárez-Quiñones durante su discurso de clausura, quien situó a la economía social como una "parte especialmente sensible e importante" en la Comunidad.

El consejero reivindicó el desempeño y el "compromiso social" de las empresas de inserción laboral, las cooperativas y las sociedades laborales y se comprometió, personalmente, a impulsar especialmente estas últimas porque cuentan con un "componente muy humano, en el que el trabajador se hace con parte de la empresa".

La gala se cerró con un vino español en el que premiados, asistentes y autoridades compartieron impresiones para construir un camino de futuro para Castilla y León en el que la economía social y el cooperativismo formen una parte irrenunciable para el proyecto de Comunidad.