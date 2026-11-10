Izquierda Unida presenta sus candidatos por Zamora dentro del Frente Amplio para las próximas elecciones generales del 29-N. IU

Diego Bernardo, profesor y concejal desde 2019, cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Zamora

Izquierda Unida ha presentado este martes a los candidatos en Zamora que representarán al partido dentro del Frente Amplio para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados será Diego Bernardo Rosas, profesor de secundaria y concejal del Ayuntamiento de Zamora desde 2019. En la actualidad es el encargado del área de Hacienda, Recaudación, Rentas, Intervención y Tesorería el equipo de Gobierno Municipal.

De esta manera, será la cabeza más visible dentro de la coalición del Frente Amplio en Zamora, que busca "construir una alternativa plural, con un programa centrado en la defensa de unos servicios públicos de calidad, el empleo digno y la vivienda", según han subrayado en un comunicado.

Bernardo Rosas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. En el número 2 estará Ana Belén González Rogado, licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Tecnología Educativa.

Es, además, profesora titular de la Universidad de Salamanca (USAL) en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. También cuenta con trayectoria política, ya que ha sido alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Villaralbo entre 2015 y 2023.

Desde 2023 es concejala en el Ayuntamiento de Zamora y actualmente ocupa las responsabilidades en el área de Fondos Europeos, Urbanismo, Transformación Digital y Prensa.

La lista al Congreso la cierra el número 3, José Antonio Alonso Muriel, diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Cuenta con experiencia en gestión de proyectos y desarrollo local dentro del sector público y ha sido durante 10 años programador freelance en el ámbito privado. Es, además, concejal por IU en el Ayuntamiento de Villaralbo desde 2019.

En cuanto al Senado, Frente Amplio tendrá representación a través de Izquierda Unida y dentro de la alianza con el PSOE en el número 2, ocupado por María Inmaculada Lucas Baraja.

Es diplomada en Trabajo Social, personal laboral de la Junta de Castilla y León, diputada provincial desde 2019 y concejala del Ayuntamiento de Zamora desde 2017. Ocupa a día de hoy el área de Bibliotecas, Barrios, Padrón y Consumo.