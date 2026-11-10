El vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y el presidente de Capitonis Durii, Luis Fernando García Martín, presentan la Gala Fin de Temporada. Diputación de Zamora.

Capitonis Durii cierra un 2026 de récord en Zamora con el humorista Dani Fontecha y la voz de Bella de Sousa

Broche de oro cultural para despedir un año de intensa actividad en las calles. La asociación cultural Capitonis Durii celebrará el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, su XVI Gala Fin de Temporada.

El evento, presentado este martes en la institución provincial con el respaldo del vicepresidente y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y el presidente del colectivo, Luis Fernando García Martín, servirá para poner el punto final a un año en el que la agrupación ha superado el medio centenar de actuaciones.

La cita contará con un cartel de primer nivel encabezado por el monologuista y guionista del programa de televisión El Hormiguero, Dani Fontecha, y por la emergente cantante onubense Bella de Sousa.

Durante la velada se entregarán asimismo las distinciones a los nuevos Socios de Honor de la entidad, cuyos nombres quedarán ratificados en la asamblea general de este sábado 14 de noviembre.

Un 2026 marcado por Fromago

Durante la presentación, el diputado de Cultura ha ensalzado el papel fundamental que desempeña la agrupación en la preservación de las tradiciones locales:

"Es una de las asociaciones más queridas y activas de Zamora. Esta gala pone el broche a una temporada llena de pasacalles, teatro y gigantes que ha permitido reactivar y reforzar la cultura tradicional tanto en la capital como en los pueblos".

Por su parte, el presidente de la asociación, Luis Fernando García Martín, ha subrayado el carácter abierto de la gala, invitando a sumarse a todos los zamoranos "que nos arropan durante los pasacalles".

Cartel de la gala Fin de Temporada de Capitonis Durii 2026. Capitonis Durii.

La asociación cierra un 2026 especialmente intenso con más de 50 iniciativas desarrolladas, entre las que ha destacado su protagonismo en la animación callejera de la Feria Internacional del Queso Fromago.

Las entradas para la gala tienen un precio simbólico de 5 euros y se pueden adquirir de forma anticipada en la librería Mil Hojas —calle San Torcuato, 48— o en el propio hall del Paraninfo desde una hora antes del inicio.

La recaudación íntegra se destinará a financiar la programación de gigantes, cabezudos y teatro de calle que el colectivo desplegará durante el próximo ejercicio.